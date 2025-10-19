POGLEDAJTE - PLJAČKA U LUVRU: Muzej evakuisan, mediji objavili šta je ukradeno (VIDEO)
U MUZEJU Luvr jutros se dogodila pljačka, saopštila je Rašida Dati, ministar kulture Francuske.
Incident se dogodio pri otvaranju muzeja, trenutno je u toku istraga.
Luvr je evakuisan i zatvoren. U incidentu nije bilo povređenih.
Spisak ukradenih eksponata još nije zvanično objavljen, ali francuski mediji pišu da su lopovi ukrali devet predmeta iz Napoleonove i Žozefinine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, dijademu i druge predmete koji su bili izloženi u vitrinama posvećenim Napoleonu i francuskim monarsima.
