POGLEDAJTE - PLJAČKA U LUVRU: Muzej evakuisan, mediji objavili šta je ukradeno (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 14:02

U MUZEJU Luvr jutros se dogodila pljačka, saopštila je Rašida Dati, ministar kulture Francuske.

ПОГЛЕДАЈТЕ - ПЉАЧКА У ЛУВРУ: Музеј евакуисан, медији објавили шта је украдено (ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

Incident se dogodio pri otvaranju muzeja, trenutno je u toku istraga.

Luvr je evakuisan i zatvoren. U incidentu nije bilo povređenih.

Spisak ukradenih eksponata još nije zvanično objavljen, ali francuski mediji pišu da su lopovi ukrali devet predmeta iz Napoleonove i Žozefinine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, dijademu i druge predmete koji su bili izloženi u vitrinama posvećenim Napoleonu i francuskim monarsima.

sputnikportal.rs

