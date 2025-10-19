POGLEDAJTE - PLJAČKA U LUVRU: Muzej evakuisan, mediji objavili šta je ukradeno (VIDEO)

U MUZEJU Luvr jutros se dogodila pljačka, saopštila je Rašida Dati, ministar kulture Francuske.

Foto: Goran Čvorović

Incident se dogodio pri otvaranju muzeja, trenutno je u toku istraga.

Luvr je evakuisan i zatvoren. U incidentu nije bilo povređenih.

Spisak ukradenih eksponata još nije zvanično objavljen, ali francuski mediji pišu da su lopovi ukrali devet predmeta iz Napoleonove i Žozefinine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, dijademu i druge predmete koji su bili izloženi u vitrinama posvećenim Napoleonu i francuskim monarsima.

🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"

Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć