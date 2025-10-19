BRITANCI POMAŽU TAMO GDE MASK NEĆE: Uskočio London sa svojim satelitskim sitemom za navođenje dronova
ORUŽANE snage Ukrajine koriste satelitski sistem britanske kompanije „Van veb“ (OneWeb) za kontrolu bespilotnih čamaca na Crnom moru.
Ukrajinska vojska koristi britanski sistem za kontrolu bespilotnih čamaca
Jedan takav čamac je zarobljen, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.
Kako se navodi, Ukrajina koristi ovaj sistem kao rezervni kanal veze pored sistema „Starlink“.
„Terminali "Van veb" integrisani su u sistem za kontrolu pomorskih dronova. "Van veb" se sada koristi kao rezervni kanal pored primarnog sistema – američkog "Starlinka"“, objasnili su u vojsci.
Za razliku od „Starlinka“, koji koristi hiljade satelita u niskoj orbiti, „Van veb“ raspoređuje svoju mrežu u srednjoj Zemljinoj orbiti. Ovo obezbeđuje veću pokrivenost sa jednog satelita, ali zahteva složenije i skuplje korisničke terminale.
sputnikportal.rs
