Svet

DEMONSTRANTI NAPALI POLICIJU: Ima povređenih, korišćene i eksplozivne naprave u potpunom haosu u Bogoti (VIDEO)

Novosti online

18. 10. 2025. u 17:00

ČETIRI policajca su povređena juče u Bogoti nakon što su demonstranti ispalili strele i koristili eksplozivne naprave tokom skupa protiv politike američkog predsednika Donalda Trampa, saopštili su zvaničnici, prema izveštaju Frans24.

ДЕМОНСТРАНТИ НАПАЛИ ПОЛИЦИЈУ: Има повређених, коришћене и експлозивне направе у потпуном хаосу у Боготи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Četiri policajca su ranjena u lice, noge i ruke - dodao je.

Ministarstvo odbrane objavilo je snimak haotičnih scena ispred ambasade, od kojih jedan prikazuje policajca sa strelom zabodenom u ruku.

Događaj je organizovala grupa „Congreso de los Pueblos“ (Narodni kongres) kako bi osudila agendu Donalda Trampa.

Grupa je počela proteste u ponedeljak na raznim lokacijama, ali je nasilje eskaliralo tek juče.

