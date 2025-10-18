DEMONSTRANTI NAPALI POLICIJU: Ima povređenih, korišćene i eksplozivne naprave u potpunom haosu u Bogoti (VIDEO)
ČETIRI policajca su povređena juče u Bogoti nakon što su demonstranti ispalili strele i koristili eksplozivne naprave tokom skupa protiv politike američkog predsednika Donalda Trampa, saopštili su zvaničnici, prema izveštaju Frans24.
- Četiri policajca su ranjena u lice, noge i ruke - dodao je.
Ministarstvo odbrane objavilo je snimak haotičnih scena ispred ambasade, od kojih jedan prikazuje policajca sa strelom zabodenom u ruku.
Događaj je organizovala grupa „Congreso de los Pueblos“ (Narodni kongres) kako bi osudila agendu Donalda Trampa.
Grupa je počela proteste u ponedeljak na raznim lokacijama, ali je nasilje eskaliralo tek juče.
