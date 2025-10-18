Svet

HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca

В.Н.

18. 10. 2025. u 15:54

PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da eskalacija napada koju sprovode izraelske snage i naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali neće uspeti da slomi volju palestinskog naroda i njihovu istrajnost na svojoj zemlji.

ХАМАС СЕ ОГЛАСИО: Нећете сломити вољу Палестинаца

Foto Tanjug/AP

U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da će time samo podstaći još veći bes i proširiti ga na Zapadnu obalu kao odgovor na zločine okupatora i pojačanu agresiju, prenosi Al Džazira.

Iako se primirje u Gazi, o kojem su se dogovorili Hamas i Izrael, uglavnom poštuje, izraelska vojska i naseljenici nastavljaju da izvode napade i hapšenja na okupiranoj Zapadnoj obali.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem