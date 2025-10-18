HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca

PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da eskalacija napada koju sprovode izraelske snage i naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali neće uspeti da slomi volju palestinskog naroda i njihovu istrajnost na svojoj zemlji.

Foto Tanjug/AP

U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da će time samo podstaći još veći bes i proširiti ga na Zapadnu obalu kao odgovor na zločine okupatora i pojačanu agresiju, prenosi Al Džazira.

Iako se primirje u Gazi, o kojem su se dogovorili Hamas i Izrael, uglavnom poštuje, izraelska vojska i naseljenici nastavljaju da izvode napade i hapšenja na okupiranoj Zapadnoj obali.

(Tanjug)