HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca
PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da eskalacija napada koju sprovode izraelske snage i naseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali neće uspeti da slomi volju palestinskog naroda i njihovu istrajnost na svojoj zemlji.
U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da će time samo podstaći još veći bes i proširiti ga na Zapadnu obalu kao odgovor na zločine okupatora i pojačanu agresiju, prenosi Al Džazira.
Iako se primirje u Gazi, o kojem su se dogovorili Hamas i Izrael, uglavnom poštuje, izraelska vojska i naseljenici nastavljaju da izvode napade i hapšenja na okupiranoj Zapadnoj obali.
(Tanjug)
Preporučujemo
NETANIJAHU SAZVAO HITAN SASTANAK: Sporazum sa Hamasom na ivici pucanja?
16. 10. 2025. u 20:51
LIKVIDIRAN VOJNI LIDER HUTA U JEMENU: Izrael preuzeo odgovornost za napad
16. 10. 2025. u 17:28
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)