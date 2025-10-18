Svet

ČAK 18 VATROGASACA VADILO TINEJDŽERKU IZ MAŠINE ZA SUŠENJE: Hitno je prevezena u bolnicu

Novosti online

18. 10. 2025. u 16:20

NESVAKIDAŠNjA akcija spasavanja dogodila se u petak uveče u Austriji, kada su vatrogasci pozvani da izvuku devojčicu (13), koja se zaglavila u sušilici za veš.

Foto: Unsplash

Iz razloga koji su za sada nepoznati, devojčica je ušla u sušilicu, ali iz nje nije mogla da izađe. Nije poznato ni koliko dugo je bila zarobljena, dok vatrogasci nisu došli.

Kada je stigla vatrogasna služba, ekipa hitne pomoći je prvo pokušala da oslobodi devojčicu bez ikakve tehničke pomoći, ali to je bilo bezuspešno.

Dok su spasioci i vatrogasci smirivali tinejdžerku i pružali joj medicinsku pomoć, mašina je isključena iz struje, a kućište pažljivo uklonjeno.

Kako se stanje zarobljene devojčice pogoršavalo, spasioci su na kraju morali da pribegnu hidrauličnoj opremi za spasavanje. Tek tada su mogli da stvore dovoljno prostora da bezbedno oslobode devojčicu.

Devojčica je potom stavljena na dasku za kičmu, medicinski stabilizovana i odvezena u bolnicu.

Operacija spasavanja je trajala oko sat vremena - vatrogasna služba je izašla na lice mesta sa četiri vozila i 18 vatrogasaca, piše heute.at.

(Kurir)

