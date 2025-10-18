Svet

"NEĆE DOBITI TOMAHAVK" Ruska duma ocenjuje - Zelenski iz Bele kuće otišao sa hrpom razočaranja

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 10. 2025. u 14:21

PREDSEDNIK komiteta Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki izjavio je da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, nakon susreta s američkim liderom Donaldom Trampom, napustio Belu kuću „sa nizom razočaranja“ — bez dalekometnih raketa tomahavk i uz preporuke da se okonča sukob u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Prema navodima Sluckog, Tramp je jasno stavio do znanja da Kijev neće dobiti tomahavke, te da je „više zainteresovan za diplomatiju nego za ‘rat do poslednjeg Ukrajinca’“.

On je ocenio da je ishod zasnovan „čak pre svega“ na razgovoru Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, u kojem je, kako tvrdi, „Putin bio ubedljiv u argumentaciji“.

Slucki smatra da je američki lider faktički podržao rusku poziciju da bi isporuka tomahavka predstavljala ozbiljnu eskalaciju, te da ne želi da do toga dođe i poziva na prekidanje borbi duž linije fronta.

Rusija, dodao je on, spremna je da okonča konflikt, ali insistira na uklanjanju njegovih prvobitnih uzroka. Za pokretanje „formule mira“, po njegovim rečima, neophodno je neutralisati evropsku ‘partiju rata’ sa „kolektivnim štabom u Parizu–Londonu–Berlinu“.

- Koalicija voljnih, zajedno sa Zelenskim, očigledno i dalje ne želi mir i ne krije svoje namere - naveo je Slucki, pozvavši Evropu da prestane sa podsticanjem sukoba kako ne bi ostala „na obodu svetske politike“.

(Sputnjik)

