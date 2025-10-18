OGLASIO SE ZELENSKI NAKON RAZGOVORA SA TRAMPOM: "Ovo će biti najteže pitanje tokom mirovnog procesa za Ukrajinu"
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je tokom brifinga za novinare nakon razgovora u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da će najteže pitanje tokom mirovnog procesa za Ukrajinu biti pitanje teritorija, ali je naglasio da se prvo mora postići prekid vatre, preneli su danas ukrajinski mediji.
- Naš stav je da prvo postignemo prekid vatre kako bismo mogli da sednemo za pregovarački sto, razgovaramo, razumemo naše stavove. Mislim da je ovo veoma važan prvi korak - rekao je Zelenski i dodao da predsednik SAD razume ovaj stav, prenosi jutros agencija Ukrinform.
Ukrajinski mediji su preneli da je tokom sastanka Trampa i Zelenskog ključno pitanje bilo o načinima da se izvrši pritisak na Rusiju kako bi se postigao mir.
Uoči sastanka sa Zelenskim, Tramp je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i ocenio da je razgovor bio "veoma produktivan".
Tramp je rekao da će se sastati sa Putinom u Budimpešti kako bi razgovarali o "mogućnosti okončanja neslavnog rata između Rusije i Ukrajine".
