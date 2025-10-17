Svet

UKRAJINA NAPALA KRIM: Pogođeno naftno skladište i vojne mete

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 10. 2025. u 18:07

UKRAJINSKE odbrambene snage izvele su nove precizne udare na objekte ruske gorivno-energetske infrastrukture i vojne ciljeve na Krim, saopštila je pres-služba Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Google maps

Ističe se da su odbrambene snage napale skladište nafte u selu Gvardijsko. U preduzeću je izbio požar.

Generalštab navodi da je uspešan udar izveden na saveznu državnu instituciju "Kombinat Gvardijski" ruskog rezervata, koji se nalazi u selu Karjerne, Sakski okrug.

Između ostalog, pogođeno je skladište goriva i maziva ruskih trupa u Džankoju, kao i radarska stanica Nebo-U u Jevpatoriji.

(Ukrinform)

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

