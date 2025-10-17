UKRAJINA NAPALA KRIM: Pogođeno naftno skladište i vojne mete
UKRAJINSKE odbrambene snage izvele su nove precizne udare na objekte ruske gorivno-energetske infrastrukture i vojne ciljeve na Krim, saopštila je pres-služba Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.
Ističe se da su odbrambene snage napale skladište nafte u selu Gvardijsko. U preduzeću je izbio požar.
Generalštab navodi da je uspešan udar izveden na saveznu državnu instituciju "Kombinat Gvardijski" ruskog rezervata, koji se nalazi u selu Karjerne, Sakski okrug.
Između ostalog, pogođeno je skladište goriva i maziva ruskih trupa u Džankoju, kao i radarska stanica Nebo-U u Jevpatoriji.
(Ukrinform)
Preporučujemo
PAO Su-30SM TOKOM MISIJE PRESRETANjA UKRAJINSKIH DRONOVA! Evo šta znamo do sada (VIDEO)
17. 10. 2025. u 13:08
MOĆAN NAPAD NA NATO AVIONE: Ruska vojska izvela udar na aerodrom u Krivom Rogu (VIDEO)
17. 10. 2025. u 09:56
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)