FICO O PREGOVORIMA RUSIJE I SAD: Ako rezultiraju mirom, to će biti jedan od najvećih događaja veka

AKO pregovori između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dovedu do mira, to će biti jedna od najvažnijih vesti u ovom veku, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico o sastanku ruskog lidera Vladimira Putina i šefa Bele kuće Donalda Trampa.

Prema njegovim rečima, slovačka vlada u potpunosti podržava planirani sastanak Putina i Trampa u Budimpešti i pružiće svu podršku prijateljima i partnerima u Mađarskoj u organizovanju ovog složenog samita.

„Po mom mišljenju, vest o samitu u Budimpešti u kojem učestvuju američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin možda je šokirala mnoge. U ime slovačke vlade želim javno da izjavim da ćemo u potpunosti podržati ovaj sastanak“, istakao je Fico na otvaranju zajedničkog sastanka slovačke i ukrajinske vlade.

Udružićemo sve snage, i ako ovi pregovori rezultiraju mirom, onda će svet imati šta da slavi. Ovo biti jedan od najznačajnijih događaja ovog veka, ocenio je slovački premijer.

Ranije je Tramp saopštio da je u telefonskom razgovoru sa Putinom postignut dogovor o skorom susretu u Budimpešti. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da će Moskva i Vašington bez odlaganja pristupiti pripremi nove runde razgovora dvojice lidera, što je ocenio kao „zaista veoma važan trenutak“.

