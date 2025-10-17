Svet

FICO O PREGOVORIMA RUSIJE I SAD: Ako rezultiraju mirom, to će biti jedan od najvećih događaja veka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 15:35

AKO pregovori između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dovedu do mira, to će biti jedna od najvažnijih vesti u ovom veku, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico o sastanku ruskog lidera Vladimira Putina i šefa Bele kuće Donalda Trampa.

ФИЦО О ПРЕГОВОРИМА РУСИЈЕ И САД: Ако резултирају миром, то ће бити један од највећих догађаја века

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, slovačka vlada u potpunosti podržava planirani sastanak Putina i Trampa u Budimpešti i pružiće svu podršku prijateljima i partnerima u Mađarskoj u organizovanju ovog složenog samita.

„Po mom mišljenju, vest o samitu u Budimpešti u kojem učestvuju američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin možda je šokirala mnoge. U ime slovačke vlade želim javno da izjavim da ćemo u potpunosti podržati ovaj sastanak“, istakao je Fico na otvaranju zajedničkog sastanka slovačke i ukrajinske vlade.

Udružićemo sve snage, i ako ovi pregovori rezultiraju mirom, onda će svet imati šta da slavi. Ovo biti jedan od najznačajnijih događaja ovog veka, ocenio je slovački premijer.

Ranije je Tramp saopštio da je u telefonskom razgovoru sa Putinom postignut dogovor o skorom susretu u Budimpešti. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da će Moskva i Vašington bez odlaganja pristupiti pripremi nove runde razgovora dvojice lidera, što je ocenio kao „zaista veoma važan trenutak“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana