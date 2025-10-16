OVA ZEMLJA POSTAJE VELESILA: Odmah posle SAD i Rusije, nije Kina (FOTO/VIDEO)
INDIJA je pretekla Kinu i zauzela poziciju treće najmoćnije vazdušne sile na svetu.
Sjedinjene Države i dalje suvereno drže prvo mesto, prati ih Rusija, ali uspon Indije označava dramatičnu promenu strateške ravnoteže u Aziji, piše Newsweek.
Kina, koja se dugo smatrala vodećom vazdušnom velesilom, sada se nalazi na četvrtom mestu. Najnovija rang-lista Svetskog imenika modernih vojnih aviona (WDMMA) analizirala je 103 zemlje i 129 vazdušnih službi, prateći ukupno 48.082 aviona širom sveta.
Najmoćnije vazdušne sile sveta prema WDMMA:
- SAD
- Rusija
- Indija
- Kina
- Japan
- Izrael
- Francuska
- Velika Britanija
- Južna Koreja
- Italija
Geopolitički značaj
Vazdušna nadmoć i dalje je ključan faktor u globalnoj vojnoj strategiji. Dominacija SAD-a je neupitna – njihove vazdušne sposobnosti nadmašuju zajedničke flote Rusije, Kine, Indije, Južne Koreje i Japana, što je potkrepljeno činjenicom da SAD čini gotovo 40 odsto globalne vojne potrošnje.
Istovremeno, zemlje poput Indije i Kine ubrzano moderniziraju svoje vazdšne snage zbog rastućih geopolitičkih napetosti. Prema analitičkoj kući Janes, predviđa se da bi globalna potrošnja na osbranu mogla porasti za 3,6 odsto do kraja godine, dosegnuvši oko 2,56 bilijuna dolara. Ovaj kontinuirani rast odražava pojačane sukobe i strateška preslagivanja širom sveta, naglašavajući ključnu ulogu vazdušne moći u modernom ratovanju.
Indijska vazdušna moć u brojkama
U svojoj floti od 1.716 jedinica, Indija održava uravnotežen sistem s 31,6 posto borbenih aviona, 29 odsto helikoptera i 21,8 odsto trenažnih aviona. Opremu nabavljaju iz različitih zemalja, uključujući SAD i Rusiju.
Operativna učinkovitost indijskih snaga demonstrirana je tokom operacije Sindoor u maju, kada su izvedeni precizni napadi na infrastrukturu u Pakistanu i Kašmiru pod pakistanskom kontrolom. Operacija je bila odgovor na teroristički napad 22. aprilu u Pahalgamu, u kojem je poginulo 26 osoba, te je pokazala sposobnost Indije da brzo neutrališe pretnje izvan svojih granica.
Peking ulaže velika sredstva u tehnologiju i modernizaciju flote, faktori poput obuke, vazdušne podrške i specijalizovanih bombarderskih jedinica utiču na njen ukupni poredak. Razlika između Indije i Kine naglašava da veličina flote nije jedini presudan faktor.
Jačanje vazdušnih sposobnosti Indije signalizira promenu u regionalnoj dinamici moći, posebno u Južnoj Aziji. Dok Kina nastavlja s modernizacijom, a SAD i Rusija održavaju svoju dominaciju, položaj Indije kao rastućevazdušne sile verovatno će uticati na buduće strateško i osbrambeno planiranje širom sveta.
(Index.hr)
