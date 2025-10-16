OVA ZEMLJA POSTAJE VELESILA: Odmah posle SAD i Rusije, nije Kina (FOTO/VIDEO)

INDIJA je pretekla Kinu i zauzela poziciju treće najmoćnije vazdušne sile na svetu.

Foto: Printskrin Iks/@KyaaBaatHaii

Sjedinjene Države i dalje suvereno drže prvo mesto, prati ih Rusija, ali uspon Indije označava dramatičnu promenu strateške ravnoteže u Aziji, piše Newsweek.

Top 20 air force in the world list here with air count and troops count — பாரதி (@erbarathiraja01) October 16, 2025

Kina, koja se dugo smatrala vodećom vazdušnom velesilom, sada se nalazi na četvrtom mestu. Najnovija rang-lista Svetskog imenika modernih vojnih aviona (WDMMA) analizirala je 103 zemlje i 129 vazdušnih službi, prateći ukupno 48.082 aviona širom sveta.

Najmoćnije vazdušne sile sveta prema WDMMA:

SAD

Rusija

Indija

Kina

Japan

Izrael

Francuska

Velika Britanija

Južna Koreja

Italija

Geopolitički značaj

Vazdušna nadmoć i dalje je ključan faktor u globalnoj vojnoj strategiji. Dominacija SAD-a je neupitna – njihove vazdušne sposobnosti nadmašuju zajedničke flote Rusije, Kine, Indije, Južne Koreje i Japana, što je potkrepljeno činjenicom da SAD čini gotovo 40 odsto globalne vojne potrošnje.

India has the 3rd most powerful Air Force in the world after #US & #Russia, #China at 4th: WDMMA Rankings pic.twitter.com/GLnfWl81Gz — ミ🇮🇳★ 𝙆𝙪𝙘𝙝𝘽𝙖𝙖𝙩𝙃𝙖𝙞 ★🇮🇳彡 (@KyaaBaatHaii) October 16, 2025

Istovremeno, zemlje poput Indije i Kine ubrzano moderniziraju svoje vazdšne snage zbog rastućih geopolitičkih napetosti. Prema analitičkoj kući Janes, predviđa se da bi globalna potrošnja na osbranu mogla porasti za 3,6 odsto do kraja godine, dosegnuvši oko 2,56 bilijuna dolara. Ovaj kontinuirani rast odražava pojačane sukobe i strateška preslagivanja širom sveta, naglašavajući ključnu ulogu vazdušne moći u modernom ratovanju.

Indijska vazdušna moć u brojkama

U svojoj floti od 1.716 jedinica, Indija održava uravnotežen sistem s 31,6 posto borbenih aviona, 29 odsto helikoptera i 21,8 odsto trenažnih aviona. Opremu nabavljaju iz različitih zemalja, uključujući SAD i Rusiju.

Operativna učinkovitost indijskih snaga demonstrirana je tokom operacije Sindoor u maju, kada su izvedeni precizni napadi na infrastrukturu u Pakistanu i Kašmiru pod pakistanskom kontrolom. Operacija je bila odgovor na teroristički napad 22. aprilu u Pahalgamu, u kojem je poginulo 26 osoba, te je pokazala sposobnost Indije da brzo neutrališe pretnje izvan svojih granica.

भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना, चीन चौथे नंबर पर खिसका, WDMMA ने जारी की नई रैंकिंगhttps://t.co/4DY3uI0LRU



By नवभारत टाइम्स via Dailyhunt — Mansukh T.Vanani(Modi Bhakta) (@mansukhvanani) October 16, 2025

Peking ulaže velika sredstva u tehnologiju i modernizaciju flote, faktori poput obuke, vazdušne podrške i specijalizovanih bombarderskih jedinica utiču na njen ukupni poredak. Razlika između Indije i Kine naglašava da veličina flote nije jedini presudan faktor.

Jačanje vazdušnih sposobnosti Indije signalizira promenu u regionalnoj dinamici moći, posebno u Južnoj Aziji. Dok Kina nastavlja s modernizacijom, a SAD i Rusija održavaju svoju dominaciju, položaj Indije kao rastućevazdušne sile verovatno će uticati na buduće strateško i osbrambeno planiranje širom sveta.

(Index.hr)