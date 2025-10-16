HITNO SE OGLASIO ORBAN ZBOG SASTANKA PUTINA I TRAMPA: Imao da kaže samo jedno

SLOVAČKI premijer Robert Fico je na društvenim mrežama kritikovao Evropski savet da je opsednut Ukrajinom umesto da se bavi unutrašnjim problemima zemalja i naglasio je Slovačkoj je potrebna stvarna podrška za njenu automobilsku industriju, kao i rešenje koje bi omogućile da njihove kompanije ostanu konkurentne sa svetom.