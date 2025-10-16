PISTORIJUS NAJAVIO: Nemačka će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra u dronove
NEMAČKA će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra (11,62 milijarde dolara) u različite vrste dronova, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorius na sastanku ministara odbrane NATO-a u Briselu.
Pistorius je takođe rekao da će Nemačka ponuditi da preuzme vodeću ulogu u stvaranju evropskog sistema protivvazdušne odbrane i da će povećati svoj doprinos u policiji vazdušnog prostora, prenosi Rojters.
Portparol ministarstva je dodao da će Nemačka od decembra do marta rasporediti dva borbena aviona tipa Jurofajter u poljski Malbork.
Ministri odbrane 32 zemlje članice NATO-a danas se sastaju u Briselu kako bi pregovarali o novoj pomoći Ukrajini.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
TEŠKO OTREŽNjENjE BERLINA: Nemačka nema kapacitet da se bori sa misterioznim dronovima
03. 10. 2025. u 22:31
BUNDESVER BRANI AERODROME U BAVARSKOJ: Nemačka vojska “ratuje” protiv dronova
04. 10. 2025. u 19:45
PONOVO HAOS U MINHENU Hiljade putnika čeka na terminalima: Zatvorene obe piste aerodroma, navodno uzrok dronovi (FOTO)
03. 10. 2025. u 23:11 >> 00:41
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)