PISTORIJUS NAJAVIO: Nemačka će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra u dronove

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 11:45

NEMAČKA će u narednim godinama uložiti 10 milijardi evra (11,62 milijarde dolara) u različite vrste dronova, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorius na sastanku ministara odbrane NATO-a u Briselu.

Foto Tanjug/AP/Stefan Rousseau

Pistorius je takođe rekao da će Nemačka ponuditi da preuzme vodeću ulogu u stvaranju evropskog sistema protivvazdušne odbrane i da će povećati svoj doprinos u policiji vazdušnog prostora, prenosi Rojters.

Portparol ministarstva je dodao da će Nemačka od decembra do marta rasporediti dva borbena aviona tipa Jurofajter u poljski Malbork.

Ministri odbrane 32 zemlje članice NATO-a danas se sastaju u Briselu kako bi pregovarali o novoj pomoći Ukrajini.

