POLJSKI MINISTAR NAJAVLJUJE JOŠ 3 GODINE RATA PLAN EVROPE DO 2030: Kako se Ukrajina i EU spremaju za sukob sa Rusijom

U NAJAVI produženog rata koji će “obeležiti budućnost EU”, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski dao je izjavu od ključnog značaja: Ukrajina se priprema za nastavak vojnih operacija tokom naredne tri godine.

Ovaj strateški stav uslovio je i poziv EU zemljama da se prilagode ovom vremenskom intervalu podrške.

U intervjuu za Reuters uoči samita ministara odbrane NATO-a u Briselu, Sikorski je naglasio:

“Ukrajina se sprema da se bori još tri godine. Evropa bi trebalo da se pripremi za tako dug period podrške”

Ova izjava ne samo da osvetljava ukrajinsku spremnost za produženi sukob, već i postavlja jasne zahteve pred evropske saveznike.

KOORDINACIJA KAO KLjUČ USPEHA

Poljska, prema Sikorskom, već koordinira napore sa svojim saveznicima kako bi obezbedila dugoročno finansiranje, isporuku oružja i humanitarnu pomoć Kijevu. Ovakav pristup neophodan je kako bi se sprečilo iscrpljivanje resursa alijanse i održalo jedinstvo u borbi protiv Rusije.

Tokom diskusija u Briselu, generalni sekretar NATO-a Mark Rute i sekretar Pentagon Pit Hagset insistirali su na povećanju izdvajanja pomoći zemalja članica Ukrajini. Sikorski je istakao i ulogu Poljske kao klijučnog tranzitnog čvorišta za zapadno oružje, kroz koje prolazi preko 80% isporuka Kijevu.

TAJNI PROJEKTI DRONOVA I PVO

Paralelno sa ukrajinskim pripremama, Evropska unija kuje sopstvenu stratešku viziju. Prema dokumentu koji je dostupno Bloombergu, vojni plan EU predviđa realizaciju projekata dronova i protivvazdušne odbrane do 2026. godine.

Ovaj ambiciozni predlog podrazumeva potpunu reviziju vojnog planiranja i nabavki u Evropskoj uniji.

PETOGODIŠNjA TRANSFORMACIJA ODBRANE

U narednim mesecima, Evropska unija će predložiti pokretanje zajedničkih projekata dronova i protivvazdušne odbrane kao deo petogodišnjeg plana za naoružavanje kontinenta i odvraćanje Rusije. Planirano je da do kraja 2027. godine EU zajednički sprovede 40% odbrambenih nabavki, što je više nego dvostruko više od trenutne cifre.

U dokumentu se konstatuje:

“Autoritarne države se sve više mešaju u naša društva i ekonomije. Tradicionalni saveznici i partneri usmeravaju pažnju na druge regione sveta. Militarizovana Rusija predstavlja stalnu pretnju evropskoj bezbednosti u doglednoj budućnosti.”

KOORDINACIJA I HITNOST: TRKA SA VREMENOM

Dokument posebno naglašava da zemlje EU moraju da koordiniraju svoje odbrambene izdatke i brzo formiraju koalicije kako bi zajednički sprovele nove odbrambene programe.

-Ovi napori moraju biti preduzeti u narednoj godini ako kontinent želi da postigne svoj cilj i bude spreman za borbu do 2030. godine, ističe se u planu.

Iako se dokument još može menjati, njegov celokupni koncept će preispitati lideri EU na samitu u Briselu sledeće nedelje. Ova revizija predstavlja jedan od najambicioznijih poteza u evropskoj odbrambenoj politici u poslednjim decenijama.

BUDžET I IZAZOVI

Iako se ukupni odbrambeni budžet bloka gotovo udvostručio od 2021. godine — sa 218 milijardi evra na projektovanih 392 milijarde evra u 2025. godini — potrošnja je i dalje uglavnom nekoordinísana među zemljama EU.

Ovaj nedostatak koordinacije otežava sposobnost EU da se brzo naoruža, što predstavlja kliučni izazov u svetlu produženog sukoba u Ukrajini i rastuće ruske pretnje.

SPOJ KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH CILjEVA

Spoj ukrajinske spremnosti na trogodišnji rat i evropskog plana do 2030. godine oslikava duboku transformaciju evropskog bezbednosnog pejsaža. Dok Kijev demonstrira izdržljivost i predanost borbi, Brisel gradi dugoročnije strateške kapacitete koji će oblikovati budućnost kontinentalne odbrane.

Ova dvojna priprema ukazuje na sveobuhvatan pristup bezbednosnim izazovima, gde se kratkoročne operativne potrebe Ukrajine usklađuju sa dugoročnim strateškim ciljevima Evropske unije. Put ka 2030. godini obeležiće test evropske jedinstvenosti, strateške vizije i sposobnosti brze adaptacije u promenljivom globalnom okruženju.

Kako se ratni horizonti produžavaju, a evropske pripreme intenziviraju, postaje jasno da se kontinent suočava sa jednim od najznačajnijih perioda u svojoj savremenoj istoriji — periodom koji će odrediti njegovu poziciju u globalnom bezbednosnom poretku narednih decenija.

