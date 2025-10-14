Svet

NETANJAHU DAO REČ: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael

Đorđe Grmuša

14. 10. 2025. u 23:30

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu rekao je večeras tokom posete taocima u bolnici Bejlinson u Petah Tikvi, koje je oslobodio Hamas, da će tela svih ubijenih talaca biti vraćena.

Foto: Tanjug/AP

"Sa istom odlučnošću, sa istim osećajem odgovornosti i ozbiljnosti, radimo na njihovom vraćanju", rekao je Netanjahu u video izjavi iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael.

Naglasio je da Izrael neće štedeti napore i sredstva da tela ubijenih talaca budu vraćena.    

Hamas je saopštio da će večeras predati Izraelu tela četiri taoca. 

Izrael je ranije danas odlučio da sutra ne otvori ponovo granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, kako je predviđeno sporazumom o prekidu vatre, optužujući Hamas da nije ispunio svoju obavezu da vrati tela svih talaca, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska saopštila je da je u ponedeljak preuzela tela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi. 

Prethodno je zvaničnik, koji je učestvovao u predaji tela talaca, rekao da je Hamas ranije u ponedeljak predao tela dvojice talaca Međunarodnom komitetu Crvenog krsta u Gazi.
Oružano krilo Hamasa je ranije saopštilo da će predati tela četvorice talaca -  Gaja Iluza, Josija Šarabija, Bipina Džošija i oficira Izraelskih snaga, kapetana Danijela Pereza.

Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 24 taoca.

Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je predviđeno sporazumom, oslobodio gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.
 

(Tanjug)

Komentari (0)

