"IMAĆE KUHINJU, TELEVIZOR I TELEFON" Bivši predsednik ide na robiju, ali će biti u zatvorskom "VIP krilu"
BIVŠI francuski predsednik Nikola Sarkozi će 21. oktobra početi izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne najverovatnije u "VIP krilu" zatvorskog kompleksa La Sante u Parizu, koje je rezervisano za zatvorenike za koje se smatra da im može biti ugrožena bezbednost, prenosi televizija BFM.
Sarkozi je u septembru osuđen za kriminalnu zaveru povodom finansiranja njegove predsedničke kampanje 2007. godine sredstvima iz Libije, u zamenu za diplomatske usluge tadašnjem lideru te zemlje Moameru Gadafiju.
Ako Sarkozi bude smešten u VIP krilo, biće mu dodeljena jedna od 18 identičnih ćelija od devet kvadrata od kojih svaka ima ploču za kuvanje, frižider, televizor, tuš i toalet, kao i fiksnu telefonsku liniju koja zatvorenicima omogućava da pozivaju određene ovlašćene brojeve.
Zatvor La Sante smešten je nasuprot doma za stare u stambenom delu pariskog 14. arondismana, a tokom proteklih 150 godina u njemu su zatvorske kazne izdržavale mnoge poznate ličnosti među kojima je i jedan od najtraženijih terorista na svetu 1970-ih i 1980-ih godina prošlog veka, Iljič Ramirez Sančez, zvani "Karlos Šakal".
U njemu je na kraju 19. veka bio zatvoren i oficir francuske vojske jevrejskog porekla Alfred Drajfus, koji je zbog antisemitizma bio pogrešno osuđen za izdaju, i nedavno i Aleksandar Benala, pomoćnik i bivši telohranitelj francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je osuđen na zatvorsku kaznu nakon što je snimljen kako tuče demonstrante.
Sarkozi neće biti ni prvi svetski lider u zatvoru La Sante, gde je pre njega bio zatvoren bivši diktator Paname Manuel Norijega, nakon što je izručen iz Sjedinjenih Američkih Država posle američke invazije na tu zemlju, u kojoj je svrgnut.
Sarkozi je nakon izricanja zatvorske kazne tvrdio da je nevin i da je zatvorska presuda "nepravda i skandal".
Zatvor La Sante je izgrađen 1867. godine, sa prepoznatljivim radijalnim rasporedom osmišljenim da zatvorenicima pruži osećaj stalnog nadzora, a nedavno je renoviran i modernizovan.
(Sputnjik)
