VODENI TOP I SUZAVAC NA DEMONSTRANTE: Ovako se policija obračunava sa učesnicima protesta u Briselu (VIDEO)

TOKOM današnjeg generalnog štrajka u Briselu, na kojem je prema procenama policije bilo 80.000, došlo je do sukoba između dela demonstranata i policije.

Zbog odbijanja da napuste mesto protesta, briselska policija je upotrebila vodeni top i suzavac kako bi rasterala demonstrante, prenosi briselski list Brasels Tajms.

Policijska akcija rezultirala je hapšenjem više osoba, a nekoliko ljudi je povređeno i ukazana im je pomoć na licu mesta.

Prema zvaničnim procenama briselske policije, današnjem štrajku prisustvovalo je oko 80.000 ljudi, dok sindikati navode da je broj učesnika bio znatno veći, odnosno oko 140.000.

