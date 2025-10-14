VODENI TOP I SUZAVAC NA DEMONSTRANTE: Ovako se policija obračunava sa učesnicima protesta u Briselu (VIDEO)
TOKOM današnjeg generalnog štrajka u Briselu, na kojem je prema procenama policije bilo 80.000, došlo je do sukoba između dela demonstranata i policije.
Zbog odbijanja da napuste mesto protesta, briselska policija je upotrebila vodeni top i suzavac kako bi rasterala demonstrante, prenosi briselski list Brasels Tajms.
Policijska akcija rezultirala je hapšenjem više osoba, a nekoliko ljudi je povređeno i ukazana im je pomoć na licu mesta.
Prema zvaničnim procenama briselske policije, današnjem štrajku prisustvovalo je oko 80.000 ljudi, dok sindikati navode da je broj učesnika bio znatno veći, odnosno oko 140.000.
(Tanjug)
Preporučujemo
POŽARI U SRCU EVROPE: Stotine demonstranata na ulicama - najavljen veliki štrajk
14. 10. 2025. u 10:49
HAOS U BERNU: Povređeno 18 policajaca na protestu protiv Izraela
12. 10. 2025. u 19:17
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)