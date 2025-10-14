Svet

VODENI TOP I SUZAVAC NA DEMONSTRANTE: Ovako se policija obračunava sa učesnicima protesta u Briselu (VIDEO)

В. Н.

14. 10. 2025. u 14:42

TOKOM današnjeg generalnog štrajka u Briselu, na kojem je prema procenama policije bilo 80.000, došlo je do sukoba između dela demonstranata i policije.

Foto: AP

Zbog odbijanja da napuste mesto protesta, briselska policija je upotrebila vodeni top i suzavac kako bi rasterala demonstrante, prenosi briselski list Brasels Tajms.

Policijska akcija rezultirala je hapšenjem više osoba, a nekoliko ljudi je povređeno i ukazana im je pomoć na licu mesta.

Foto: Фото: АП

Prema zvaničnim procenama briselske policije, današnjem štrajku prisustvovalo je oko 80.000 ljudi, dok sindikati navode da je broj učesnika bio znatno veći, odnosno oko 140.000.

(Tanjug)

