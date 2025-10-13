TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je dokument koji je potpisan na mirovnom samitu za Pojas Gaze u Egiptu "istorijski" i poručio da je time ostvaren dugogodišnji cilj, mir na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug/Yoan Valat

- Postigli smo ono za šta su svi govorili da je nemoguće, uspostavili smo mir u regionu koji je decenijama bio pogođen ratom i krvlju - rekao je Tramp obraćajući se učesnicima samita u Šarm el Šeiku, prenos Al Džazira.

On je naglasio da je "rat u Gazi završen" i da humanitarna pomoć već pristiže u velikim količinama, uključujući stotine kamiona sa hranom, medicinskom opremom i drugim neophodnim sredstvima, od kojih je, kako je naveo, "veliki deo finansiran upravo od strane prisutnih u ovoj sali".

- Civili se vraćaju svojim domovima, taoci se ponovo ujedinjuju sa svojim porodicama. Novo i lepo jutro se rađa. Sada počinje faza obnove, možda i najteža do sada - rekao je Tramp.

Američki predsednik posebno je zahvalio arapskim i muslimanskim zemljama koje su, kako je istakao, "pomogle da se ostvari ovaj neverovatan proboj".

- Ovo je dan kome su se ljudi širom regiona i sveta nadali, za koji su radili i molili se. Malo ko je verovao da je ovakav rezultat moguć - istakao je Tramp.

Uputio je i posebnu zahvalnost Egiptu i predsedniku Abdelu Fatahu el Sisiju, koji mu je dodelio najviše državno odlikovanje, Orden Nila.

Tramp je zahvalio i emiru Katara, šeiku Tamimu bin Hamadu Al Taniju, nazvavši ga "izuzetnim liderom i čovekom velikog srca".

Prethodno je američki predsednik Tramp prvi, na početku međunarodne mirovne konferencije o Gazi u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik, potpisao sveobuhvatan dokument o sporazumu između Izraela i palestinske organizacije Hamas.

Na konferenciji kojom zajednički predsedavaju Tramp i predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi dokument su, u prisustvu palestinskog predsednika mahmuda abasa, potpisali i lideri Egipta, Turske i Katara, zemalja posrednika u pregovorima Izraela i Hamasa.

(Tanjug)