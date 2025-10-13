MEDVEDEV BRUTALNO ISKREN: Bez stvaranja nezavisne Palestine rat na Bliskom istoku će se nastaviti

ESKALACIJA tenzija sve do vojnih sukoba između Izraela i Palestine nastaviće se sve dok se ne uspostavi nezavisna palestinska država u skladu sa rezolucijama UN, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

„Oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika je, naravno, dobra stvar, ali neće ništa rešiti. Sve dok se ne uspostavi punopravna palestinska država u skladu sa dobro poznatim rezolucijama UN, ništa se neće promeniti. Rat će se nastaviti. Svi to shvataju“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio da su Izrael i palestinski pokret Hamas postigli sporazum o sprovođenju prve faze mirovnog plana za rešavanje sukoba u Pojasu Gaze. Tokom ove prve faze, Hamas će osloboditi izraelske taoce, a Država Izrael će povući svoje snage na dogovorenu liniju unutar Pojasa Gaze i osloboditi stotine Palestinaca iz izraelskih zatvora, uključujući mnoge koji služe doživotne kazne zatvora zbog terorizma.

Trampov mirovni plan za Gazu, predstavljen 29. septembra, sadrži 20 tačaka i poziva na trenutni prekid vatre, uz uslov da se u roku od 72 sata oslobode taoci. U dokumentu se takođe predlaže da Hamas i druge palestinske grupe ne učestvuju u upravljanju Pojasom Gaze, ni direktno ni indirektno, već da se kontrola prenese na tehnokratsku vlast pod međunarodnim nadzorom, na čelu sa Trampom.

(Sputnjik)