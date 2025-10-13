HAOS U PROGRAMU UŽIVO: DŽej Di Vens odbio da odgovori na pitanje, novinar prekinuo intervju (VIDEO)

VODITELj ABC njuza Džordž Stefanopulos prekinuo je intervju sa potpredsednikom SAD Dž. D. Vensom.

Do toga je došlo nakon što je potpredsednik SAD odbio da odgovori na pitanje o navodnom skandalu sa podmićivanjem u koji je umešan bivši granični službenik Tom Homan.

Incident se dogodio tokom emisije uživo u nedelju, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Džej Di Vens je odbio da odgovori, nazivajući pitanje "levičarskom opsesijom".

Stefanopulos je pitao Vensa da li zna da li je Homan, poznat kao "Car granice", primio mito od 50.000 dolara kao deo operacije FBI-ja pre nekoliko godina.

Umesto odgovora, Vens je skrenuo razgovor na temu blokade vlade i optužio demokrate, nazivajući pitanje "levičarskom opsesijom".

Voditelj je potom reagovao:

- To nije levičarska opsesija. Nisam ništa insinuirao. rekao je Stefanopulos, završavajući intervju.

- Pitao sam vas da li je Tom Homan primio 50.000 dolara, kako se čulo na audio snimku FBI-ja u septembru 2024. Niste odgovorili na pitanje. Hvala vam na vremenu.

