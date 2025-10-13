DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.

Foto: Iks Printksrin

- Sirene su utihnule, ne čuju se više pucnji, ovo nije samo kraj rata, ovo je kraj terora, a početak perioda nade. Ovo će uskoro biti izvanredan region, osvanuće zora novog Bliskog istoka. Hvala premijeru Netanjahuu na svemu i moram vam reći uopšte nije lak za saradnju. Ali to ga čini velikim. Hvala ti, Bibi! - rekao je na početku Tramp.

On je zahvalio svim arapskim zemljama koje su se uključile i pomogle.

WILD FOOTAGE 🔴



Trump, responding to the attempted protest by far-left MKs Ofer Kasif and Terror supporter Ayman Odeh, said, “That was very efficient.” The entire Knesset chamber erupted in laughter and applause. pic.twitter.com/0IhwCcM0ZM — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025

- Ovo je trijumf za Izrael, videti takav prizor - dodao je američki predsednik.

Foto: Tanjug/AP

Ubrzo je levičarski poslanik Kneseta Ofer Kasif počeo da dobacuje Trampu, nakon čega ga je obezbeđenje izbacilo napolje.

BREAKING: Watch as a protester charges towards Donald Trump during his speech at the Knesset before being bundled out by security pic.twitter.com/u5e5r6LP3u — GB News (@GBNEWS) October 13, 2025

Ispostavilo se da je poslanik levice krenuo da ometa govor i navodno ka govornici, ali ga je obezbeđenje odmah zaustavilo.

- Izvinite zbog toga, gospodine predsedniče - rekao je predsednik Kneseta Trampu.

- Bilo je vrlo efikasno - odgovorio je potom predsednik SAD dok su ostali članovi Kneseta skandirali njegovo ime.