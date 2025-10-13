DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
- Sirene su utihnule, ne čuju se više pucnji, ovo nije samo kraj rata, ovo je kraj terora, a početak perioda nade. Ovo će uskoro biti izvanredan region, osvanuće zora novog Bliskog istoka. Hvala premijeru Netanjahuu na svemu i moram vam reći uopšte nije lak za saradnju. Ali to ga čini velikim. Hvala ti, Bibi! - rekao je na početku Tramp.
On je zahvalio svim arapskim zemljama koje su se uključile i pomogle.
- Ovo je trijumf za Izrael, videti takav prizor - dodao je američki predsednik.
Ubrzo je levičarski poslanik Kneseta Ofer Kasif počeo da dobacuje Trampu, nakon čega ga je obezbeđenje izbacilo napolje.
Ispostavilo se da je poslanik levice krenuo da ometa govor i navodno ka govornici, ali ga je obezbeđenje odmah zaustavilo.
- Izvinite zbog toga, gospodine predsedniče - rekao je predsednik Kneseta Trampu.
- Bilo je vrlo efikasno - odgovorio je potom predsednik SAD dok su ostali članovi Kneseta skandirali njegovo ime.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)