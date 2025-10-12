NOVI SUKOBI U GAZI: Najmanje 27 poginulih u sukobu Hamasa i lokalne milicije

NAJMANjE 27 ljudi je poginulo je danas u žestokim sukobima između snaga bezbednosti Hamasa i naoružanih članova lokalnog klana Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Foto: Eks printskrin/Sprinter

Maskirani pripadnici Hamasa razmenjivali su vatru s naoružanom grupom u blizini jordanske bolnice na jugu grada Gaze, preneo je BBC.

Prema navodima svedoka i izveštaju visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova pod upravom Hamasa, bezbednosne jedinice su opkolile miliciju i ušle u oružani sukob s ciljem njenog razbijanja.

Ministarstvo je saopštilo da je osam pripadnika bezbednosnih snaga poginulo u, kako je opisano, "oružanom napadu jedne milicije"

U saopštenju se dodaje da je u akciji uhapšeno oko 60 pripadnika milicije, koji su prebačeni na bezbedne lokacije radi daljih istraga.

Ranije tokom večeri, izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova Gaze potvrdio je da su u gradu izbili sukobi između bezbednosnih snaga i "naoružanih milicija povezanih s okupatorom", u kojima je bilo poginulih i ranjenih.

Milicija je, prema njegovim rečima, otvorila vatru na raseljene osobe koje su se vraćale iz južnog dela Pojasa Gaze.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Palestine istaklo je da su njihove snage opkolile pripadnike milicije u Gazi i da će svi umešani u nasilje biti izvedeni pred lice pravde.

U zvaničnom saopštenju Ministarstvo je najavilo mere za uspostavljanje bezbednosti i stabilnosti nakon stupanja na snagu prekida vatre u Pojasu Gaze.

Ministarstvo dodaje da su pojedine kriminalne grupe iskoristile ratni haos kako bi sprovodile nezakonite radnje, uključujući pljačku imovine građana i krađu humanitarne pomoći.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta