STIŽE 1000 NOVIH OKLOPNJAKA Rusija uvodi u proizvodnju novi tenk T-90M2: Kako je poboljšan u odnosu na original? (VIDEO)

RUSKI odbrambeni sektor se priprema da u proizvodnju uvede novu klasu glavnog borbenog tenka, T-90M2, sa ciljem da se prvih deset jedinica završi u fabrici tenkova Uralvagonzavod 2026. godine.

Foto: Jutjub/Russian Military

Prema procurelim dokumentima koje je objavio Frontelligence, novi tenk će imati koristi od revidiranog borbenog odeljka sa unapređenim menjačem, ugradnjom većih video-osmatračkih displeja za poboljšanu svest posade o situaciji i poboljšanjima u pogledu mogućnosti vožnje unazad, koje su se pokazale kao posebno nedostajuće.

Ostaje nejasno da li je namenjeno modernizaciji postojećih tenkova T-90M po ovom standardu ili će poboljšana varijanta samo zameniti osnovnu varijantu u proizvodnji. Osnovni T-90M je već vremenom značajno poboljšao svoje mogućnosti, a značajan primer je integracija prvog sistema aktivne zaštite u zemlji, Arena-M, od kraja 2024. godine.

T-90M je prvi put uveden u upotrebu u aprilu 2020. godine i bio je prva ruska klasa tenkova koja je značajno poboljšala mogućnosti vrhunskih sovjetskih konstrukcija, kao što je T-80UK. Neka od njegovih najznačajnijih poboljšanja u odnosu na starija vozila uključuju široku upotrebu eksplozivnog reaktivnog oklopa „Relikt“, integraciju najsavremenijih novih sistema za upravljanje vatrom, uključujući termovizijske nišane treće generacije, i upotrebu novog automatskog punjača i glavnog topa 2A46M-4, što mu omogućava integraciju dužih oklopno-probojnih sabotnih zrna stabilizovanih perajima sa mnogo većim prodornim sposobnostima. Za razliku od starijih varijanti T-90, municija i posada T-90M su potpuno odvojeni, dok je zaštita oko automatskog punjača značajno povećana. Tenk je dobio široke pohvale i od vojnih i od civilnih zvaničnika zbog svojih performansi na ukrajinskom ratištu.

(militarywatchmagazine.com)

