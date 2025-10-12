STIŽE 1000 NOVIH OKLOPNJAKA Rusija uvodi u proizvodnju novi tenk T-90M2: Kako je poboljšan u odnosu na original? (VIDEO)
RUSKI odbrambeni sektor se priprema da u proizvodnju uvede novu klasu glavnog borbenog tenka, T-90M2, sa ciljem da se prvih deset jedinica završi u fabrici tenkova Uralvagonzavod 2026. godine.
Prema procurelim dokumentima koje je objavio Frontelligence, novi tenk će imati koristi od revidiranog borbenog odeljka sa unapređenim menjačem, ugradnjom većih video-osmatračkih displeja za poboljšanu svest posade o situaciji i poboljšanjima u pogledu mogućnosti vožnje unazad, koje su se pokazale kao posebno nedostajuće.
Ostaje nejasno da li je namenjeno modernizaciji postojećih tenkova T-90M po ovom standardu ili će poboljšana varijanta samo zameniti osnovnu varijantu u proizvodnji. Osnovni T-90M je već vremenom značajno poboljšao svoje mogućnosti, a značajan primer je integracija prvog sistema aktivne zaštite u zemlji, Arena-M, od kraja 2024. godine.
T-90M je prvi put uveden u upotrebu u aprilu 2020. godine i bio je prva ruska klasa tenkova koja je značajno poboljšala mogućnosti vrhunskih sovjetskih konstrukcija, kao što je T-80UK. Neka od njegovih najznačajnijih poboljšanja u odnosu na starija vozila uključuju široku upotrebu eksplozivnog reaktivnog oklopa „Relikt“, integraciju najsavremenijih novih sistema za upravljanje vatrom, uključujući termovizijske nišane treće generacije, i upotrebu novog automatskog punjača i glavnog topa 2A46M-4, što mu omogućava integraciju dužih oklopno-probojnih sabotnih zrna stabilizovanih perajima sa mnogo većim prodornim sposobnostima. Za razliku od starijih varijanti T-90, municija i posada T-90M su potpuno odvojeni, dok je zaštita oko automatskog punjača značajno povećana. Tenk je dobio široke pohvale i od vojnih i od civilnih zvaničnika zbog svojih performansi na ukrajinskom ratištu.Procena Tima za obaveštajne podatke o konfliktima, objavljena u junu, otkrila je da je ruski odbrambeni sektor na dobrom putu da dodatno značajno proširi proizvodnju tenkova, sa planiranom proizvodnjom koja bi trebalo da dostigne 1.000 novih tenkova do sredine 2028. godine, i zapanjujućih 3.000 tenkova do sredine 2035. godine. Ruska industrija je uspela da odgovori na porast domaće potražnje za modernim glavnim borbenim tenkovima više nego utrostručivši proizvodnju u roku od dve godine, sa proizvodnjom u 2024. godini procenjenom na 280-300 tenkova. Sa većim poznatim obimom proizvodnje nego bilo koja druga klasa tenkova u svetu, mogućnosti najnovijih varijanti T-90 stoga imaju značajne implikacije na ravnotežu snaga na više ratišta, posebno u Istočnoj Evropi. Iako je fabrika Uralvagonzavod trenutno jedini pogon za proizvodnju tenkova u Rusiji, u toku su pripreme za fabriku Omsktransmaš blizu kazahstanske granice da nastavi proizvodnju T-80, skupljeg dizajna tenka od T-90 sa većom mobilnošću, čija je proizvodnja prekinuta početkom 2000-ih zbog znatno većih troškova. Očekuje se da će se T-90M2 i poboljšana varijanta T-80 proizvoditi paralelno u ova dva pogona.
(militarywatchmagazine.com)
