VOJSKA PODRŽALA BLOKADERE U OVOJ ZEMLJI Predsednik upozorava na puč: "U toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti" (FOTO/VIDEO)

12. 10. 2025. u 14:32

KANCELARIJA predsednika Madagaskara Andrija Radžoeline saopštila je u nedelju da je u toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti dan nakon što su trupe vojne jedinice stale na stranu antivladinih demonstranata.

ВОЈСКА ПОДРЖАЛА БЛОКАДЕРЕ У ОВОЈ ЗЕМЉИ Председник упозорава на пуч: У току покушај незаконитог преузимања власти (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Unsplash

- U ovom trenutku postoji pokušaj preuzimanja vlasti na teritoriji Republike, što je potpuno kršenje Ustava i demokratskih principa - navodi se u predsedničkom saopštenju u nedelju.

AP Photo/Alexander Joe

Trupe Centra za upravljanje vojnim kadrovima, CAPSAT, koja je bila ključna prilikom dolaska Radžoeline na vlast pučem 2009. godine, dale su podršku antivladinim protestima koji su počeli prošlog meseca u svom video saopštenju.

- Ova zemlja se suočava sa kolapsom osnovnih usluga, snage bezbednosti ne smeju slepo slediti nezakonita naređenja - rekli su.

Danas su oficiri ove jedinice u video poruci izjavili da će preuzeti kontrolu nad oružanim snagama.

- Od sada, sva naređenja madagarske vojske, bilo kopnena, vazdušna ili mornarička, dolaziće iz sedišta CAPSAT-a - navodi se u saopštenju. 

Predsedništvo je, međutim, osudilo ono što je Andri Radžoelina nazvao pokušajem nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti radi destabilizacije zemlje i pozvalo ključne snage nacije da se ujedine u odbrani ustavnog poretka i nacionalnog suvereniteta.

U saopštenju na društvenoj mreži X u nedelju, Komisija Afričke unije je saopštila da njen predsednik, Mahmud Ali Jusuf, sa dubokom zabrinutošću prati političke i bezbednosne događaje u ostrvskoj naciji Indijskog okeana, obeležene pokretima unutar vojske i demonstracijama u Antananarivu, glavnom gradu zemlje.

- On poziva sve madagaskarske stranke da pokažu odgovornost i patriotizam i rade na očuvanju jedinstva, stabilnosti i mira u zemlji, uz puno poštovanje Ustava i uspostavljenih institucionalnih okvira - navodi se u saopštenju.

Protesti protiv Radžoelinine administracije traju već tri nedelje, a predvode ih demonstranti "generacije Z", što je počelo kao zabrinutost zbog nestašice vode i struje, a pretvorilo se u pozive da Radžoelina podnese ostavku.

