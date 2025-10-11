HAOS NA PROPALESTINSKIM DEMONSTRACIJAMA: Policija upotrebila vodene topove, suzavce..
U CENTRU Berna izbio je haos tokom nenajavljenih propalestinskih demonstracija na kojima se okupilo oko 2.000 ljudi. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove.
Tokom nenajavljenih propalestinskih demonstracija u Bernu, policija je upotrebila suzavac i vodene topove.
Prema saopštenju kantonalne policije, demonstranti su u napadima na službenika lica koji trajali su satima koristili lasere, pirotehniku i dimne bombe. Tokom sukoba razbijani su izlozi i prozori, oštećene fasade zgrada, a polomljena je i šoferšajbna policijskog vozila.
U jednoj od centralnih ulica, Schauplatzgasse, došlo je i do požara, a uzrok još nije poznat.
Policija je rasporedila velika pojačanja – na terenu su bili pripadnici bezbednosnih snaga iz više švajcarskih kantona, uz oklopna i specijalna vozila, metalne barijere i dva vodena topa. Ceo centar grada bio je blokiran, a saobraćaj tramvaja i autobusa obustavljen.
Demonstranti su uzvikivali parole „Slobodna, slobodna Palestina“ i nosili transparente s natpisima „Krvava neutralnost Švajcarske“.
Mnogi su bili maskirani i opremljeni zaštitnim naočarima, biciklističkim kacigama i kišobranima, što je dodatno otežalo posao policiji.
U večernjim satima situacija se dodatno zaoštrila – deo učesnika pokušao je da blokira železničke koloseke kod glavne stanice, zbog čega je policija zatvorila prilaze i upozorila građane da izbegavaju centar Berna.
Prema izveštajima švajcarskih medija, demonstracije su organizovale propalestinske grupe uz podršku levičarskih pokreta.
Bern je zahvatio potpuni haos – mirni protest se pretvorio u nasilne sukobe, a švajcarska prestonica postala je poprište jedne od najtežih javnih eskalacija u poslednjih nekoliko godina.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)