HAOS NA PROPALESTINSKIM DEMONSTRACIJAMA: Policija upotrebila vodene topove, suzavce..

V.N.

11. 10. 2025. u 20:07 >> 20:15

U CENTRU Berna izbio je haos tokom nenajavljenih propalestinskih demonstracija na kojima se okupilo oko 2.000 ljudi. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove.

Foto: Printskrin

Tokom nenajavljenih propalestinskih demonstracija u Bernu, policija je upotrebila suzavac i vodene topove.

Prema saopštenju kantonalne policije, demonstranti su u napadima na službenika lica koji trajali su satima koristili lasere, pirotehniku i dimne bombe. Tokom sukoba razbijani su izlozi i prozori, oštećene fasade zgrada, a polomljena je i šoferšajbna policijskog vozila.

U jednoj od centralnih ulica, Schauplatzgasse, došlo je i do požara, a uzrok još nije poznat.

Policija je rasporedila velika pojačanja – na terenu su bili pripadnici bezbednosnih snaga iz više švajcarskih kantona, uz oklopna i specijalna vozila, metalne barijere i dva vodena topa. Ceo centar grada bio je blokiran, a saobraćaj tramvaja i autobusa obustavljen.

Demonstranti su uzvikivali parole „Slobodna, slobodna Palestina“ i nosili transparente s natpisima „Krvava neutralnost Švajcarske“.

Mnogi su bili maskirani i opremljeni zaštitnim naočarima, biciklističkim kacigama i kišobranima, što je dodatno otežalo posao policiji.

U večernjim satima situacija se dodatno zaoštrila – deo učesnika pokušao je da blokira železničke koloseke kod glavne stanice, zbog čega je policija zatvorila prilaze i upozorila građane da izbegavaju centar Berna.

Prema izveštajima švajcarskih medija, demonstracije su organizovale propalestinske grupe uz podršku levičarskih pokreta.

Bern je zahvatio potpuni haos – mirni protest se pretvorio u nasilne sukobe, a švajcarska prestonica postala je poprište jedne od najtežih javnih eskalacija u poslednjih nekoliko godina.

Tagovi

