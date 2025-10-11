Svet

INCIDENT U NEMAČKOJ: Više ljudi povređeno nakon pucnjave na gradskom trgu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2025. u 19:08

NEKOLIKO osoba je povređeno nakon što je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na trgu u gradu Gizen u nemačkoj saveznoj državi Hesen.

Foto Tanjug/AP/Friso Gentsch

Prema policijskim navodima, incident se dogodio u 15.10 časova u sportskoj kladionici blizu gradskog trga, prenosi Bild.

Počinilac je u bekstvu, ali, kako je saopštila policija, nema opasnosti po javnost.

Policija je zatvorila pristupe trgu dok je u toku istraga. Detalji o motivima napada još uvek nisu poznati, a nije jasno ni koliko ljudi je tačno povređeno i koliko su njihove povrede teške.

Nemački mediji su preneli da su povređene najmanje tri osobe.

(Tanjug)

