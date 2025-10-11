INCIDENT U NEMAČKOJ: Više ljudi povređeno nakon pucnjave na gradskom trgu
NEKOLIKO osoba je povređeno nakon što je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na trgu u gradu Gizen u nemačkoj saveznoj državi Hesen.
Prema policijskim navodima, incident se dogodio u 15.10 časova u sportskoj kladionici blizu gradskog trga, prenosi Bild.
Počinilac je u bekstvu, ali, kako je saopštila policija, nema opasnosti po javnost.
Policija je zatvorila pristupe trgu dok je u toku istraga. Detalji o motivima napada još uvek nisu poznati, a nije jasno ni koliko ljudi je tačno povređeno i koliko su njihove povrede teške.
Nemački mediji su preneli da su povređene najmanje tri osobe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
MORA DA SE ZASLUŽI: Nemačka poništila program ubrzanog dobijanja državljanstva
08. 10. 2025. u 22:45
NEMAČKA U KANDžAMA MOĆNE FIRME: Direktno dodeljen posao "Rajnmetalu" iznervirao rivale
07. 10. 2025. u 23:11
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)