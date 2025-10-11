Svet

BELA KUĆA SE OGLASILA: Poznato u kakvom je zdravstvenom stanju Donald Tramp

11. 10. 2025. u 07:05

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u odličnom zdravstvenom stanju, saopštila je Bela kuća.

AP Photo/Alex Brandon

Kako je navedeno, Tramp je obavio rutinski lekarski pregled samo šest meseci nakon godišnjeg lekarskog pregleda i to u Nacionalnom vojnomedicinskom centru "Volter Rid", prenosi danas američki CBS.

Lekar predsednika SAD, kapetan Šon Barbabela, rekao je da je Tramp uspešno završio zakazanu kontrolnu evaluaciju.

Tramp je, takođe, primio godišnju vakcinu protiv gripa i ažuriranu dodatnu vakcinaciju protiv COVID-19.

"Predsednik SAD nastavlja da pokazuje odlično opšte zdravlje. Njegova srčana starost, validirana mera kardiovaskularne vitalnosti putem EKG-a, utvrđena je kao približno 14 godina mlađa od njegove hronološke starosti", ocenio je Barbabela.

Uoči pregleda, Tramp je rekao da misli da je u odličnoj formi i da se i fizički i mentalno oseća veoma dobro.

 

(Tanjug)

