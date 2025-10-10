Svet

NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: Ruske snage ušle u Konstantinovku

Novosti online

10. 10. 2025. u 23:44

RUSKA vojska je ušla u Konstantinovku u DNR, izjavio je za Sputnjik vojni stručnjak Andrej Maročko, pozivajući se na svoje izvore.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je dodao da se sada vode žestoke borbe na istočnoj periferiji Konstantinovke.

Takođe je objasnio da je o utvrđivanju ruske vojske još rano govoriti.

(Sputnjik)

