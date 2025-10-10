NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: Ruske snage ušle u Konstantinovku
RUSKA vojska je ušla u Konstantinovku u DNR, izjavio je za Sputnjik vojni stručnjak Andrej Maročko, pozivajući se na svoje izvore.
On je dodao da se sada vode žestoke borbe na istočnoj periferiji Konstantinovke.
Takođe je objasnio da je o utvrđivanju ruske vojske još rano govoriti.
(Sputnjik)
