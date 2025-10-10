EKSPLOZIJA U VOJNOJ FABRICI: Osetilo se kilometrima daleko od udara (FOTO/VIDEO)
SNAŽNA eksplozija pogodila je danas fabriku za proizvodnju vojnih eksploziva "Accurate Energetic Systems" u Tenesiju, izazivajući potres koji se osetio kilometrima daleko i izazvao hitnu reakciju službi za vanredne situacije, saopštile su vlasti i svedoci.
Eksplozija se dogodila u blizini grada Baksnort, oko 97 kilometara jugozapadno od Nešvila, prema informacijama iz kancelarije šerifa okruga Hikman, preneo je AP.
Hitne službe su brzo obavile apel putem društvenih mreža, pozivajući ljude da izbegavaju to područje kako bi omogućili spasiocima da obave svoj posao. Medicinski tehničar okruga Hikman, Dejvid Stjuart, rekao je da nije bilo informacija o povređenima, jer hitne službe nisu mogle odmah da pristupe mestu događaja.
Vlasti još rade na proceni situacije i sprečavanju daljih eksplozija, dok se čekaju dalji izveštaji o povređenima i šteti.
