EKSPLOZIJA U VOJNOJ FABRICI: Osetilo se kilometrima daleko od udara (FOTO/VIDEO)

SNAŽNA eksplozija pogodila je danas fabriku za proizvodnju vojnih eksploziva "Accurate Energetic Systems" u Tenesiju, izazivajući potres koji se osetio kilometrima daleko i izazvao hitnu reakciju službi za vanredne situacije, saopštile su vlasti i svedoci.

Foto: Društvene mreže

Eksplozija se dogodila u blizini grada Baksnort, oko 97 kilometara jugozapadno od Nešvila, prema informacijama iz kancelarije šerifa okruga Hikman, preneo je AP.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Hitne službe su brzo obavile apel putem društvenih mreža, pozivajući ljude da izbegavaju to područje kako bi omogućili spasiocima da obave svoj posao. Medicinski tehničar okruga Hikman, Dejvid Stjuart, rekao je da nije bilo informacija o povređenima, jer hitne službe nisu mogle odmah da pristupe mestu događaja.

This is video by Cody Warren who lives in Lobelville. That is about 21 miles from the explosion in Bucksnort, TN.



THAT LOUD from 21 miles away (Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area in Hickman County, Tennessee.)



The video is from the moment of the explosion and… pic.twitter.com/V6EJOopBLu — Alma Gentil (@Chinoy200096633) October 10, 2025

Vlasti još rade na proceni situacije i sprečavanju daljih eksplozija, dok se čekaju dalji izveštaji o povređenima i šteti.