"HAJDE DA KAŽEMO ISTINU, NEPRIJATELJ NE STAJE" Kličko upozorio na predstojeći Ruski napad
GRADONAČELNIK Kijeva Vitalij Kličko izjavio je danas da je moguć novi ruski napad na Kijev u narednim danima i pozvao stanovnike prestonice da pripreme zalihe vode, komplet prve pomoći, namirnice i napune autonomne uređaje za napajanje.
"Situacija je komplikovana. I hajde da kažemo istinu, a ne da se samozavaravamo. Jer neprijatelj ne staje. Novi napad se predviđa u narednim danima", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.
Kličko je pozvao stanovnike Kijeva da se maksimalno koncentrišu i deluju pragmatično, posebno da pripreme potrebne zalihe i da ne ignorišu signale za uzbunu.
Konkretno, radnici u energetskom sektoru su već uspeli da vrate snabdevanje strujom za više od 423.000 potrošača, dodao je gradonačelnik Kijeva.
On je dodao da je obnova snabdevanja električnom energijom u toku, a vodosnabdevanje normalno funkcioniše.
Dodao je da sve gradske službe rade non-stop i u pojačanom režimu.
Kako je preneo Ukrinform, prošle noći ruska vojska je masovno napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, a u napadima je osmoro ljudi povređeno, od kojih je petoro u bolnici.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZAOKRET: Profesor Srđa Trifković objasnio šta se krije iza Trampovih novih poteza
10. 10. 2025. u 17:09
PUTIN PROGOVORIO O NOBELOVOJ NAGRADI ZA MIR: Dotakao se i Trampa, imao samo jedno da kaže
10. 10. 2025. u 16:43
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)