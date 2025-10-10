"ŽELIM DA SE ZAHVALIM SVOM OCU": Oglasila se Ivanka Tramp
ĆERKA predsednika Donalda Trampa Ivanka Tramp zahvalila je svom ocu na njegovoj ulozi u uspostavljanju nade za mir između Izraela i Hamasa.
- Želim da se zahvalim svom ocu Donaldu Trampu na njegovom nepokolebljivom vođstvu u donošenju prave nade za trajni mir regionu koji je poznavao toliko bola i patnje. Duboko sam ponosna na svog muža Džareda Kušnera i (specijalnog izaslanika SAD) Stiva Vitkofa, čija vizija i istrajnost nas podsećaju da je čak i u najtežim trenucima napredak moguć - napisala je ona na platvormi Iks.
Kako je navela, njihov "neumoran rad dao je novu nadu porodicama koje sanjaju o bezbednosti, dostojanstvu i mogućnostima".
Napomenula je da proslava ne može da bude potpuna "dok se svi taoci ne vrate" i ne zavlada mir.
- Molim se za isceljenje, jedinstvo i trajni mir - poručila je Ivanka Tramp.
Izrael i palestinska grupa Hamas su se složili oko prve faze mirovnog sporazuma kojim će biti oslobođeni svi taoci i povučene izraelske trupe iz većeg dela Gaze.
Tramp je objavio sporazum u sredu uveče, pozdravljajući pomoć Katara, Egipta i Turske.
Hamas ima 72 sata da oslobodi 20 preostalih talaca za koje se veruje da su živi, zajedno sa 28 koji su preminuli.
(Tanjug)
