"AKO BI NAS PITALI..." Evo šta kažu iz Kremlja o nominaciji Trampa za Nobelovu nagradu za mir

RUSIJA bi u ovom trenutku podržala nominaciju američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Tanjug

- Mislim da bismo to sada podržali, ako bi nas pitali - rekao je Ušakov novinaru lista „Lajf “ Aleksandru Junaševu kao odgovor na pitanje o tome, prenosi agencija RIA Novosti.

U septembru je kambodžanski zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Prak Sokhon saopštio iz Generalne skupštine UN da je njegova zemlja nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir zbog postizanja prekida vatre u graničnom sukobu sa Tajlandom.

Ovo nije prvi pokušaj američkog lidera da osvoji nagradu - tokom svog prvog mandata, Tramp je nominovan tri puta, ali nijednom nije uspeo, navodi ruska agencija.

U obraćanju Generalnoj skupštini UN u septembru, Tramp je tvrdio da je rešio čak sedam sukoba za sedam meseci svog predsedničkog mandata.

Tramp je sinoć rekao da nije rešavao ratove da bi osvojio Nobelovu nagradu za mir, već da bi spasao živote.

- Niko u istoriji nije zaustavio osam ratova u periodu od devet meseci, a ja jesam. Ali, oni će da urade šta žele. Šta god da urade, u redu je. Nisam to radio zbog nagrade. Uradio sam to zato što sam spasio mnogo života - rekao je Tramp, preneo je "Gardijan".

Nobelov komitet će danas objaviti ime dobitnika Nobelove nagrade za mir za ovu godinu.

(Tanjug)