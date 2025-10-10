PANIKA U TRI BALTIČKE ZEMLJE Prave plan za slučaj bežanja ljudi: "Cilj je da nas Rusija zauzme za najviše nedelju dana"

LITVANIJA, Letonija i Estonija počele su da izrađuju planove za nepredviđene situacije u slučaju da stotine hiljada ljudi počnu da beže od gomilanja ruskih snaga ili njihovog napada, objavio je danas Rojters.

Foto: Profimedia/Shutterstock

Kako se navodi, tri baltičke države dugo su drugim državama NATO-a govorile o svojim strahovanjima od moguće ruske agresije, navodeći sajber napade, kampanje dezinformacija i upade ruskih borbenih aviona i dronova u poslednjih nekoliko meseci, uprkos tome što Moskva kaže da nema planove da napadne NATO.

Ali baltičke zemlje, koje je Moskva anektirala tokom Drugog svetskog rata, udvostručile su izdatke za odbranu od početka napada na Ukrajinu koji je usledio nakon brojnih poricanja Rusije da postoji takav plan, navodi Rojters.

- Moguće je da ćemo videti moćnu vojsku duž granica Baltika, sa očiglednim ciljem da zauzme sve tri zemlje za tri dana do nedelju dana - rekao je Renatas Pozela, koji je kao šef vatrogasne službe Litvanije uključen u planiranje za nepredviđene situacije.

Sabotaža komunikacija ili transportnih veza, masovni priliv migranata, građanski nemiri na ruskom govornom području ili lažne vesti koje izazivaju masovno bekstvo su drugi scenariji o kojima se raspravlja u lokalnim medijima i van njih.

Foto: Profimedia

Rojters navodi da se detalji o broju potencijalnih evakuisanih ljudi za koje se zvaničnici spremaju u tom regionu prvi put objavljuju.

- Među njima je polovina onih koji žive u krugu od 40 km od granica Rusije i Belorusije, a to je oko 400.000 ljudi - rekao je Pozela.

Litvanski grad Kaunas planira da smesti 300.000 ljudi u škole, univerzitete, katoličke crkve i sportsku arenu. Iz vatrogasne službe rečeno je da su izabrana mesta okupljanja, među kojima i u Viljnusu, i da su zalihe poput toalet papira i kreveta za planinarenje već u skladištima.

Oni koji beže automobilima biće usmereni na sporedne puteve, kako bi se drugi očistili za dolazeću vojsku, a već je dostupna mapa koja prikazuje gradove u kojima mogu da potraže utočište.

- To je veoma ohrabrujuća poruka našem društvu da smo spremni i da planiramo. Uradili smo svoj domaći zadatak - rekao je ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris za Rojters.

Foto: Shutterstock

Savetnik za masovnu evakuaciju Estonskog odbora za spasavanje Ivar Maj rekao je da Estonija priprema planove za preseljenje 10 odsto od svojih 1,4 miliona ljudi u improvizovana skloništa, dok se pretpostavlja da će mnogi drugi verovatno da se presele kod rodbine.

Kako je rekao Ivars Nakurts, zamenik šefa letonske Državne vatrogasno-spasilačke službe, Letonija procenjuje da bi trećina od 1,9 miliona stanovnika mogla da napusti svoje domove.