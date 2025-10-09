TRENUTAK KADA JE TRAMPU PRIŠAO RUBIO: Dao mu tajnu poruku, a onda je kamera sve snimila (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je primio misterioznu poruku od državnog sekretara Marka Rubija u sredu, tokom događanja organizovanog u Beloj kući, piše AFP.

Foto: Tanjug/AP

Događaj, koji je održan u Plavoj sobi i posvećen raspravi o pokretu Antifa, trajao je već sat vremena kada je Rubio, stojeći u uglu sobe, privukao predsednikovu pažnju.

Rekao mu je da ima važne vesti ali da mora da čeka dok ne odu novinari, kada mu je dao rukom napisanu poruku na papiru.

Novinar AP-a uspeo je da uslika deo poruke, koji je glasio "Morate što pre da odobrite objavu na Truth Social-u kako biste mogli prvi da objavite dogovor".

Foto: Tanjug/AP

Američki predsednik je pročitao poruku, a onda se obratio novinarima.

- Upravo sam dobio poruku od državnog sekretara u kojoj se kaže da smo veoma blizu dogovora na Bliskom istoku i da ću im uskoro biti potreban. Zato ćemo odgovoriti na još nekoliko pitanja - rekao je Tramp.

Iako je Rubio delovao nestrpljivo, predsednik je nastavio da odgovara štampi i razgovara sa gostima. Hitan ton beleške imao je ozbiljan razlog, piše AFP.

U isto vreme, Trampov savetnik za Bliski istok, Stiv Vitkof, bio je u Egiptu sa katarskim premijerom, šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem i drugim visokim zvaničnicima, trećeg dana pregovora između Izraela i Hamasa, održanih u odmaralištu na obali Crvenog mora. Razgovori su se fokusirali na detalje američkog plana za zaustavljanje rata u Gazi.

Na početku događaja, Tramp je nagovestio da bi mogao da putuje na Bliski istok ovog vikenda.

- Možda ću tamo otići pred kraj nedelje, možda u nedelju, zapravo. Videćemo, ali postoji velika šansa da se to desi. Pregovori idu veoma dobro - rekao je američki predsednik u Beloj kući.

10 minuta nakon što je primio misterioznu poruku, lider Bele kuće je takođe rekao da je morao da reši neke probleme na Bliskom istoku, "iako naš državni sekretar radi odličan posao. Verovatno bi on uradio još bolji posao od mene, ali ko zna".

The note passed to Trump from his Secretary of State just now in the White House. Caught on camera, (shot mirrored so it’s clear what was written)



“We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/z6oV1ZyGf6 — Mark Stone (@Stone_SkyNews) October 8, 2025

Dva sata nakon što je primio misterioznu poruku, američki predsednik je objavio zvaničnu poruku na Truth Social-u.

- Veoma sam ponosan što mogu da objavim da su Izrael i Hamas odobrili prvu fazu našeg mirovnog plana. Svi taoci će biti uskoro pušteni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju - saopštio je Tramp.