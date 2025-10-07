(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Ima poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći
VOZAČ i tri pešaka su poginuli u sudaru tri automobila i autobusa u Iževsku, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Udmurtske oblasti.
Nema vesti o povređenima među putnicima u autobusu Perm-Kazanj.
Državni inspektorat bezbednosti saobraćaja istražuje uzrok i okolnosti nesreće, piše REN TV.
Uznemirujuću fotofrafiju sa mesta nesreće možete videti klikom OVDE.
