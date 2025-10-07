Svet

(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Ima poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći

Novosti online

07. 10. 2025. u 17:30

VOZAČ i tri pešaka su poginuli u sudaru tri automobila i autobusa u Iževsku, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Udmurtske oblasti.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ФОТО) Има погинулих у тешкој саобраћајној несрећи

Foto: Shutterstock

Nema vesti o povređenima među putnicima u autobusu Perm-Kazanj.

Državni inspektorat bezbednosti saobraćaja istražuje uzrok i okolnosti nesreće, piše REN TV.

Uznemirujuću fotofrafiju sa mesta nesreće možete videti klikom OVDE.

