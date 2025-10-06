HRVAT UHAPŠEN U TUNISU: Sumnja se da stoji iza napada dronom na brodove koji su išli ka Gazi
HRVATSKI državljanin uhapšen je prošle nedelje u Tunisu u sklopu istrage o napadima na brodove flote za Gazu u luci pored glavnog grada Tunisa.
Vest o hapšenju prvi su objavili lokalni portali, a informaciju je za Index.hr potvrdilo Ministarstvo spoljnih poslova u Zagrebu.
Napadi na brodove flote, koji su se za vreme plovidbe prema Gazi zaustavili u luci Sidi Bou Said, dogodili su se 8. i 9. septembra. Prema zasad dostupnim informacijama, napadi su najverovatnije izvedeni dronom koji je bacio zapaljivu napravu.
Brodovi su kasnije nastavili da plove prema Gazi ali ih je kasnije presrela izraelska vojska i privela aktiviste. Tunis tvrdi da je uhapšeni dobio advokata, kao i da nije tražio kontakt s roditeljima.
Iz Ministarstva spoljnih poslova navode da se uhapšeni hrvatski državljanin nalazi u produženom pritvoru kao uhapšeni u istrazi, koja je u toku. Hrvatska nema ambasadu u Tunisu, a za tu državu zadužena je ambasada u Maroku.
- Ambasada Tunisa u Maroku tvrdi da je uhapšeni po dolasku u pritvor dobio advokata po službenoj dužnosti koji je u mogućnosti da kontaktira roditelje i ambasadu u Maroku, ukoliko uhapšeni to od njega zatraži, što uhapšeni do sada nije učinio - kažu iz ministarstva.
Detalji o ulozi hrvatskog državljanina u napadima nisu poznati, a nije objavljen ni njegov identitet. Lokalni mediji su ranije objavili da su drugi uhapšeni državljani Tunisa.
Prvi napad dogodio se oko ponoći po lokalnom vremenu i bio je usmjeren na vodeći brod, nazvan "Family Boat".
U službenom saopštenju flote navedeno je da je "Family Boat" napadnut iz drona i da je došlo do požara na glavnoj palubi i u skladištu ispod palube. Šest putnika i posada uspeli su da ugase požar, nije bilo povređenih.
(Telegraf.rs)
