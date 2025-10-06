Svet

UŠAO U SUDNICU, PA IZREŠETAO POZNATOG SUDIJU: Užas u Tirani, jake policijske snage na licu mesta

06. 10. 2025. u 17:03

U APELACIONOM sudu u Tirani danas je ubijen sudija Astrit Kaljaja dok je ročište bilo u toku.

Foto: pixabay

Za sada nepoznati napadač ušao je u sudnicu i pucao u Kaljaju koji je prebačen u bolnicu gde mu je pružena medicinska pomoć, prenosi Albanijan post.

Na licu mesta su brojne policijske snage, koje su odmah uhapsile osumnjičenog počinioca, a kako se navodi, za sada nisu poznati identitet napadača i motivi napada.

Sudija Astrit Kaljaja godinama je služio u albanskom pravosudnom sistemu, a poslednji put u Apelacionom sudu u Skadru.

Prošao je proces provere 2019. godine, gde ga je na funkciji potvrdila Nezavisna kvalifikaciona komisija, a zatim i Specijalni žalbeni panel 2022. godine.

(Tanjug)

