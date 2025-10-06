UŠAO U SUDNICU, PA IZREŠETAO POZNATOG SUDIJU: Užas u Tirani, jake policijske snage na licu mesta
U APELACIONOM sudu u Tirani danas je ubijen sudija Astrit Kaljaja dok je ročište bilo u toku.
Za sada nepoznati napadač ušao je u sudnicu i pucao u Kaljaju koji je prebačen u bolnicu gde mu je pružena medicinska pomoć, prenosi Albanijan post.
Na licu mesta su brojne policijske snage, koje su odmah uhapsile osumnjičenog počinioca, a kako se navodi, za sada nisu poznati identitet napadača i motivi napada.
Sudija Astrit Kaljaja godinama je služio u albanskom pravosudnom sistemu, a poslednji put u Apelacionom sudu u Skadru.
Prošao je proces provere 2019. godine, gde ga je na funkciji potvrdila Nezavisna kvalifikaciona komisija, a zatim i Specijalni žalbeni panel 2022. godine.
(Tanjug)
Preporučujemo
EKSPLOZIJE U RUSIJI: Ukrajina napala fabriku eksploziva i naftni terminal na Krimu (VIDEO)
06. 10. 2025. u 16:52
PUTINOV POTEZ MENjA TOK RATA: Ukrajinske snage dezertiraju u Sumskoj oblasti
06. 10. 2025. u 15:58
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)