ANGELA MERKEL UPERILA PRSTOM NA OVE EVROPSKE ZEMLJE: Oni su sabotirali rešenje i isprovocirali rat u Ukrajini
POLjSKA i baltičke države sabotirale su pokušaje rešavanja ukrajinskog sukoba i pronalaženja konstruktivnog dijaloga sa Rusijom 2021. godine, indirektno provocirajući početak rata u Ukrajini, izjavila je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel u intervjuu za mađarski list „Partizan“.
- Ovo (pokušaj rešavanja) nisu podržale neke zemlje. To su uglavnom bile baltičke države, koje su se protivile mojoj (inicijativi) - rekla je političarka.
Merkelova je objasnila da je 2021. godine predložila novi format dijaloga između Evropske unije i predsednika Rusije Vladimira Putina, ali da su se Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska aktivno usprotivile toj ideji zbog bojazni da EU neće biti u stanju da razvije zajedničku politiku prema Moskvi.
- U svakom slučaju, to se nije desilo. Zatim sam ja napustila svoju funkciju, a onda je počela (SVO) - zaključila je bivša kancelarka.
Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks prošlog petka je podsetio na ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Evrope u prevratu u Ukrajini u februaru 2014. godine, a takođe je podsetio na reči bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je priznala da je cilj Minskih sporazuma bio „kupovina vremena za jačanje Ukrajine“.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov u martu je izjavio da su Minski sporazumi dali priliku za rešavanje ukrajinskog pitanja, jer su definisali postepene korake dejstava. Međutim, kako se kasnije ispostavilo, Zapad i Ukrajina nisu imali nameru da ih izvršavaju.
(Sputnjik)
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)