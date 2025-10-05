Svet

ZELENSKI TRAŽI PREKID VATRE NA NEBU: Posle masovnih udara na Ukrajinu

05. 10. 2025. u 20:45

NAKON brojnih eksplozija u Ukrajini, Vladimir Zelenski naglo je promenio svoj stav i zatražio prekid vatre na nebu.

Foto: Profimedia

-Moguć je jednostrani prekid vatre na nebu i upravo on može da otvori put ka pravoj diplomatiji, napisao je Zelenski na svom Telegramu.

Zelenski je naveo da je Ukrajini potrebna veća zaštita i brža implementacija svih odbrambenih sporazuma, posebno o protivvazdušnoj odbrani.

-Amerika i Evropa moraju da deluju kako bi primorale Putina da se zaustavi, ocenio je Zelenski.

Zelenski nije objasnio šta podrazumeva pod „jednostranim prekidom vatre na nebu“. Međutim, ukrajinski portal „Strana“ napominje da sama njegova objava o vazdušnom primirju predstavlja radikalnu promenu stava.

