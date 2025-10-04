RUSIJA je uputila jezivu pretnju Ujedinjenom Kraljevstvu, navodeći 23 lokacije kao potencijalne mete u trenutku dok tenzije širom Evrope neprestano rastu, piše "Ladbajbl".

Čini se da Vladimir Putin nije ništa bliži postizanju mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Istovremeno, druge zemlje istočne Evrope izrazile su zabrinutost unutar NATO-a nakon nedavnih ruskih akcija.

Poslednjih meseci zabeleženo je rušenje ruskih dronova u Poljskoj, a Moskva je optužena i za narušavanje estonskog vazdušnog prostora, što je dodatno pojačalo strahove od izbijanja Trećeg svetskog rata.

Lavrov odbacuje optužbe

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nedavno je odbacio optužbe Zapada da Putin testira odlučnost NATO-a.

- Predsednik Putin je više puta razotkrio te provokacije. Rusija nikada nije imala niti ima takve namere. Međutim, svaka agresija na moju zemlju biće dočekana odlučnim odgovorom. U to ne bi smelo biti sumnje među onima u NATO-u i EU-u - izjavio je Lavrov.

Propagandisti prete Britaniji

Ipak, Lavrovljevim naporima ne pomažu senator i ratni veteran Dmitrij Rogozin te televizijski propagandista Vladimir Solovjov, koji su ove nedelje izneli zabrinjavajuće tvrdnje usmerene prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Rogozin je objavio kartu sa istaknutim lokacijama povezanim s britanskom odbranom, označivši ih kao ruske "mete", što uključuje vojne baze u Barouu, Plimutu i Glazgovu

- Dmitrij Rogozin je danas objavio podsetnik na mete u Britaniji koje bi mogle biti prve uništene. Idioti će dobiti što zaslužuju, jednostavno će dobiti svoje - rekao je Solovjov.

Ovo nije prvi put da se Britanija suočava s pretnjama iz Rusije, a posebno od Solovjova, koji je i ranije otvoreno izražavao mržnju prema toj zemlji, sugerišući da bi Rusija trebalo da bombarduje dva britanska grada kako bi preuzela kontrolu u slučaju izbijanja rata.

