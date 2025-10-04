Svet

RUSI ĆE NAPASTI BRITANCE? Objavili kartu sa metama (FOTO)

В.Н.

04. 10. 2025. u 14:53

RUSIJA je uputila jezivu pretnju Ujedinjenom Kraljevstvu, navodeći 23 lokacije kao potencijalne mete u trenutku dok tenzije širom Evrope neprestano rastu, piše "Ladbajbl".

РУСИ ЋЕ НАПАСТИ БРИТАНЦЕ? Објавили карту са метама (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP

Čini se da Vladimir Putin nije ništa bliži postizanju mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Istovremeno, druge zemlje istočne Evrope izrazile su zabrinutost unutar NATO-a nakon nedavnih ruskih akcija.

Poslednjih meseci zabeleženo je rušenje ruskih dronova u Poljskoj, a Moskva je optužena i za narušavanje estonskog vazdušnog prostora, što je dodatno pojačalo strahove od izbijanja Trećeg svetskog rata.

Foto: Printskrin

Lavrov odbacuje optužbe

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nedavno je odbacio optužbe Zapada da Putin testira odlučnost NATO-a.

- Predsednik Putin je više puta razotkrio te provokacije. Rusija nikada nije imala niti ima takve namere. Međutim, svaka agresija na moju zemlju biće dočekana odlučnim odgovorom. U to ne bi smelo biti sumnje među onima u NATO-u i EU-u - izjavio je Lavrov. 

Propagandisti prete Britaniji

Ipak, Lavrovljevim naporima ne pomažu senator i ratni veteran Dmitrij Rogozin te televizijski propagandista Vladimir Solovjov, koji su ove nedelje izneli zabrinjavajuće tvrdnje usmerene prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Rogozin je objavio kartu sa istaknutim lokacijama povezanim s britanskom odbranom, označivši ih kao ruske "mete", što uključuje vojne baze u Barouu, Plimutu i Glazgovu

- Dmitrij Rogozin je danas objavio podsetnik na mete u Britaniji koje bi mogle biti prve uništene. Idioti će dobiti što zaslužuju, jednostavno će dobiti svoje - rekao je Solovjov.

Ovo nije prvi put da se Britanija suočava s pretnjama iz Rusije, a posebno od Solovjova, koji je i ranije otvoreno izražavao mržnju prema toj zemlji, sugerišući da bi Rusija trebalo da bombarduje dva britanska grada kako bi preuzela kontrolu u slučaju izbijanja rata.

(Index.hr)

Fudbal
