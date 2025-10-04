FRANCUSKI MEDIJI: Lideri EU znaju da Ukrajina nikada neće vratiti dugove

LIDERI EU znaju da je malo verovatno da će Ukrajina otplatiti svoje dugove, objavio je "Mond", pozivajući se na izvore iz Brisela.

Foto: Profimedia

List je naveo da je to jedan od razloga zašto predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nije uspela da dobije odobrenje zemalja članica za novi plan kreditiranja vezan za zamrznutu rusku imovinu.

Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, uglavnom na računima belgijskog "Juroklira", jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje.

Proteklih nedelja došlo je do dramatičnog zaokreta u političkom diskursu o slanju blokirane ruske imovine u Evropi Ukrajini - nakon godina rasprava da zamrznuti novac treba da ostane netaknut, a da se samo kamata skida kako bi se pomoglo Kijevu.

Sada se evropski lideri zagrevaju za ideju "zajma za reparacije" sa nula posto kamate, koji bi trebalo da osigura da se novac koristi za kupovinu oružja od evropskih proizvođača.

- Potrebno nam je strukturnije rešenje za vojnu podršku i zato sam predložila ideju o kreditu za reparacije koji je zasnovan na imobilisanoj ruskoj imovini - rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

- Ojačaćemo sopstvenu odbrambenu industriju osiguravajući da se deo kredita koristi za nabavke u Evropi i sa Evropom - dodala je.

Plan je bio ključna tema na neformalnom sastanku Evropskog saveta u Kopenhagenu.

- U ovoj fazi ostaje mnogo pitanja o tome da li je ovaj aranžman održiv", rekao je jedan neimenovani evropski diplomata za "Mond" nakon razgovora. "Vrlo dobro znamo da Kijev nikada neće vratiti ovaj kredit - dodao je.

Drugi izvor ukazao na korupciju u Ukrajini, rekavši da Brisel mora da postavi stroga pravila o tome kako se sredstva troše. Nemačka, koja podržava plan, insistirala je da novac ide isključivo na vojne troškove i da se plati proizvođačima oružja iz EU za oružje.

Fon der Lajenova nije uspela da obezbedi dovoljnu podršku u Kopenhagenu, a mnoge države su upozorile da bi plan kredita mogao da postavi opasan presedan. Nekoliko članica je takođe insistiralo da zemlje G7 koje nisu članice EU – SAD, Kanada, Japan i Velika Britanija – dele odgovornost za garantovanje kredita. Razgovori su odloženi do samita EU 23. i 24. oktobra.

Moskva je više puta osudila zamrzavanje imovine i pokušaje preusmeravanja ruskih sredstava kao nezakonite, obećavajući odmazdu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nazvao novi plan EU "običnom krađom.

(rt.rs)