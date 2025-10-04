Svet

EVO KAKVO NAS VREME ČEKA ZA VIKEND, NAJAVLJENO KADA SE VRAĆA SUNCE: Vremenska prognoza za subotu, 4. oktobar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 10. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Novosti

VREME U SRBIJI

Ujutru oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Pre podne prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada.

Samo na severozapadu Vojvodine jutro suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano.

Pre podne vetar slab i umeren zapadni, na istoku i jak, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od jedan do osam stepeni, a najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Krajem dana očekuje se novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

VREME U BEOGRADU

Pre podne oblačno, ujutro sa slabom kišom, a od sredine dana kratkotrajno razvedravanje.

Pre podne vetar slab i umeren zapadni, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura oko sedam stepeni, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

Tokom noći sledi novo naoblačenje, pred jutro sa kišom.

 

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a od srede suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

