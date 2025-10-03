(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Žena poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći
AUTOMOBIL je probio ogradu i pao u vodu u Sankt Peterburgu.
Protiv vozača je pokrenut krivični postupak i on je pritvoren.
Nastradali putnik je bila žena. Ona je izdahnula pre nego što je stigla hitna pomoć.
