(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Žena poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

Novosti online

03. 10. 2025. u 17:40

AUTOMOBIL je probio ogradu i pao u vodu u Sankt Peterburgu.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Жена погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Foto: Printskrin REN TV

Protiv vozača je pokrenut krivični postupak i on je pritvoren.

Nastradali putnik je bila žena. Ona je izdahnula pre nego što je stigla hitna pomoć.

