URSULA FON DER LAJEN OTKRILA PLAN: Zamrznuta ruska imovina ide za Ukrajinu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da bi deo zajma za reparacije Ukrajini, koji je predložila Evropska komisija, bio usmeren na nabavku odbrambene opreme unutar Evropske unije.

FOTO: Tanjug/AP

Taj zajam bio bi finansiran putem zamrznute ruske imovine, koja je blokirana zbog sankcija protiv Kremlja, dodala je ona, prenosi Rojters.

Fon der Lajen je naglasila da predlog ne podrazumeva zaplenu ruske imovine, već da bi Ukrajina otplatila zajam u slučaju da Rusija izvrši plaćanje reparacija.

(Tanjug)