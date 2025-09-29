ZAPALILO SE VOZILO TAJNE SLUŽBE U CENTRU VAŠINGTONA: Sve se dogodilo neposredno pred sastanak Trampa i Netanjahua (VIDEO)

U PONEDELjAK ujutro, neposredno pre nego što je predsednik SAD Donald Tramp dočekao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Beloj kući, jedno vozilo američke Tajne službe zapalilo se u centru Vašingtona, javlja časopis People, pozivajući se na portparola službe.

Foto: Tanjug

Incident se dogodio na raskrsnici 18. ulice severozapadno i Pensilvanija avenije, neposredno pre 10 časova po lokalnom vremenu.

Prema izveštaju, niko nije povređen, a istraga vatrogasne službe okruga Kolumbija pokazala je da je požar izazvan električnim problemom u vozilu.

BREAKING: A secret service SUV caught fire in its back seat 2 blocks from the White House this morning ahead of President Trump’s meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.



The vehicle was situated at the corner of 18th Street and Pennsylvania Avenue NW. pic.twitter.com/HGWaBp1zko — Mike Carter (@MikeCarterTV) September 29, 2025

Sastanak Trampa i Netanjahua održan je danas i na konferenciji za štampu američki predsednik je objavio dobre vesti da je izraelski premijer prihvatio njegov predlog za mir i da je ostalo još samo da isto uradi i Hamas.