ZAPALILO SE VOZILO TAJNE SLUŽBE U CENTRU VAŠINGTONA: Sve se dogodilo neposredno pred sastanak Trampa i Netanjahua (VIDEO)
U PONEDELjAK ujutro, neposredno pre nego što je predsednik SAD Donald Tramp dočekao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Beloj kući, jedno vozilo američke Tajne službe zapalilo se u centru Vašingtona, javlja časopis People, pozivajući se na portparola službe.
Incident se dogodio na raskrsnici 18. ulice severozapadno i Pensilvanija avenije, neposredno pre 10 časova po lokalnom vremenu.
Prema izveštaju, niko nije povređen, a istraga vatrogasne službe okruga Kolumbija pokazala je da je požar izazvan električnim problemom u vozilu.
Sastanak Trampa i Netanjahua održan je danas i na konferenciji za štampu američki predsednik je objavio dobre vesti da je izraelski premijer prihvatio njegov predlog za mir i da je ostalo još samo da isto uradi i Hamas.
