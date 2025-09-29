TENZIJE NE JENJAVAJU: Ukrajinski mediji blokirani

MAĐARSKA je blokirala 12 ukrajinskih medija kao odgovor na raniju zabranu Kijeva za nekoliko stranih publikacija zbog ruskih narativa, rekao je 29. septembra mađarski ministar u kabinetu Gergelj Guljaš.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Nekoliko mađarskih medija bilo je među onima kojima je privremeno ograničen rad u Ukrajini po nalogu Državne službe za specijalne komunikacije od 8. septembra. Prema Guljašu, Ukrajina je blokirala mađarske medije Origo i Demokrata jer su se "usudili da kritički pišu o politici sankcija protiv Rusije, oružanoj podršci Ukrajine i prikazuju EU i NATO kao fragmentirane i neefikasne organizacije".

Guljaš je zabranu mađarskih medija u Ukrajini opisao kao "potpuno neopravdan napad". Spisak od 12 zabranjenih ukrajinskih medija u Mađarskoj uključuje nekoliko popularnih izvora kao što su Ukrajinska pravda, Evropska pravda, NV, Hromadske i TSN.

- Sa pristupanjem Ukrajine, EU bi postala samo još fragmentiranija - napisao je Guljaš na Fejsbuku.

Ova vest označava najnoviju tačku napetosti usred zategnutih odnosa između Kijeva i Budimpešte. Mađarska se uglavnom smatra vladom koja je najprijateljskija prema Kremlju u EU i NATO-u. Zemlja je konstantno ometala pomoć Ukrajini i sankcije protiv Rusije tokom celog rata velikih razmera, kako navodi Kijev Independent.

Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u EU ubrzo nakon što je Rusija pokrenula rat 2022. godine i dobila je status kandidata u roku od nekoliko meseci.

Kao članica EU, Mađarska ima pravo veta na dalji napredak. Prošle nedelje, izviđački dronovi koji verovatno pripadaju Mađarskoj narušili su vazdušni prostor Ukrajine duž granice, rekao je predsednik Volodimir Zelenski. Budimpešta je odbacila optužbe.

(The Kyiv Independent)