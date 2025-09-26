Svet

VAŽAN SASTANAK U KREMLJU: Razgovaraju Putin i Lukašenko

26. 09. 2025. u 11:47

PREDSEDNICI Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, počeli su razgovore u Kremlju.

Foto: Tanjug/AP photo

Lideri će usaglasiti stavove o aktuelnim bilateralnim pitanjima, razmotriće situaciju u regionu i međunarodna pitanja.

Između ostalog, na dnevnom redu je i izgradnja druge beloruske nuklearke.

Sam Lukašenko je rekao da će Putinu preneti sve vesti, uključujući i one od Amerikanaca.

(Sputnjik)

