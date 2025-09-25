Svet

POLJSKA PONOVO OTVORILA GRANICU SA BELORUSIJOM: Terespol i Kukuriki ponovo rade, ali ne za sve

Jovana Švedić

25. 09. 2025. u 11:33

POSLE dve nedelje potpune blokade, Poljska je od danas, 25. septembra 2025, delimično otvorila svoju granicu sa Belorusijom.

Foto: Tanjug/AP photo

Odluka je doneta nakon višednevnih političkih konsultacija i oglasio ju je premijer Poljske Donald Tuska 23. septembra.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, otvaranje se odnosi na ograničen broj graničnih prelaza, i to pod strogim uslovima.

Drumski prelaz Terespol ponovo je otvoren, ali samo za putnike, dok je prelaz Kukuriki aktivan isključivo za teretni saobraćaj, i to samo za kamione registrovane u EU, Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj.

Pored toga, otvorena su i četiri železnička granična prelaza za transport robe:
Terespol, Kužnica Bjalostočka, Zubki Bjalostočke (koji i dalje nije aktivan), i Sjemianuvka.

Prelazak granice od strane putnika i dalje je strogo ograničen.

Kao i pre 12. septembra, ulaz je dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima, i to za državljane Poljske, EU, Belorusije i Ukrajine.

Ovom odlukom, Poljska je vratila režim na stanje pre 12. septembra, kada je zbog bezbednosnih razloga potpuno zatvorila granicu sa Belorusijom.

