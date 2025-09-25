POLJSKA PONOVO OTVORILA GRANICU SA BELORUSIJOM: Terespol i Kukuriki ponovo rade, ali ne za sve
POSLE dve nedelje potpune blokade, Poljska je od danas, 25. septembra 2025, delimično otvorila svoju granicu sa Belorusijom.
Odluka je doneta nakon višednevnih političkih konsultacija i oglasio ju je premijer Poljske Donald Tuska 23. septembra.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, otvaranje se odnosi na ograničen broj graničnih prelaza, i to pod strogim uslovima.
Drumski prelaz Terespol ponovo je otvoren, ali samo za putnike, dok je prelaz Kukuriki aktivan isključivo za teretni saobraćaj, i to samo za kamione registrovane u EU, Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj.
Pored toga, otvorena su i četiri železnička granična prelaza za transport robe:
Terespol, Kužnica Bjalostočka, Zubki Bjalostočke (koji i dalje nije aktivan), i Sjemianuvka.
Prelazak granice od strane putnika i dalje je strogo ograničen.
Kao i pre 12. septembra, ulaz je dozvoljen samo u izuzetnim slučajevima, i to za državljane Poljske, EU, Belorusije i Ukrajine.
Ovom odlukom, Poljska je vratila režim na stanje pre 12. septembra, kada je zbog bezbednosnih razloga potpuno zatvorila granicu sa Belorusijom.
