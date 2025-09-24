VAŠINGTON JE OBLIKOVAO NJENU IDEOLOGIJU I ELITU: Zaharova o kritikama na račun Evrope
EVROPA je upravo rezultat manevrisanja Sjedinjenih Država u zapadnoevropskom prostoru, poručuje Marija Zaharova.
Vašington je taj koji je oblikovao ideologiju i elitu Evropske unije, prokomentarisala je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kritike američkog predsednika Donalda Trampa.
Dan ranije, govoreći na Generalnoj skupštini UN, Tramp je kritikovao evropske zemlje zbog nesposobnosti da se pozabave migracionom krizom, rekavši da EU "ide dođavola".
- Zašto se sve ovo dešava? Zbog toga što Evropska unija nije sposobna da preduzme bilo kakve normalne, adekvatne mere reakcije. Pa zašto je tako? I ko je učinio Evropu ovakvom? Zapadna Evropa — izvinite, ali pod čijim je uticajem bila? Ona je upravo rezultat manevrisanja Sjedinjenih Država u zapadnoevropskom prostoru. Protektorat NATO-a, gde Vašington, naravno, igra glavnu ulogu - rekla je Zaharova za radio "Sputnjik".
Zatim je podsetila da je upravo Vašington taj koji je posle Drugog svetskog rata, prvo oblikovao zapadnoevropske elite, a zatim i elite cele Evropske unije, dok je SSSR bio zauzet obnavljanjem svoje i teritorije istočne Evrope.
- To je njihovo delo, to su njihovi štićenici. Ko je Ursula fon der Lajen? Čiji primer sledi? Da li zaista sledi primer svoje domovine, Nemačke, ili interese nemačkog naroda? Ne - istakla je Zaharova.
Prema njenim rečima, Fon dej Lajen je deo zapadnog, "amerikanocentričnog, anglosaksonskog establišmenta".
(RT)
