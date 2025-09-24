PRVO DRŽAVA, PA TERITORIJA: Palestina razjedinjena između dve oblasti i s balastom Hamasa pokušava da zaokruži državnost

Koga su to Francuska i još desetak zemalja priznale u Ujedinjenim nacijama?

AP Photo/Abdel Kareem Hana

Na ovo pitanje svaki levičar će vam odgovoriti da je reč o Palestini, dok će se desničari u principu usput priupitati koliko taj pojam ima državotvornog u sebi.

- Priznanje Palestine danas je izuzetno teška greška, naročito prema onim nacijama koje se bore protiv islamskog terorirzma – istakla je liderka suverenističke desnice Marin Le Pen.

S druge strane, levičari slave.

- Zakasnela, ali, ipak, pobeda. Francuska sada treba da reaguje u pravcu hitnog prekida vatre u Gazi, kako bi se okončali masakri, progoni i okupacija. Treba zaustaviti Netanijahua – poručuo je vođa francuskih komunista Fabijan Rusel, dok je lider Nepotčinjenih Žan Lik Melanšon dodao da je to "nepovratna pobeda narodne borbe za pravo nacija na samoopredeljenje."

Da bi jedna zemlja bila država, trebalo bi, između ostalog, da ima granice, da se odeli od suseda, da poseduje teritoriju, režim i glavni grad. Mnogi Palestincima bar nešto od ovoga osporavaju, a neki i sve. Ali, Makron poručuje i da Palestinci nisu "višak", da imaju narod i istoriju.

Slušajući francuskog predsednika za govornicom UN, radi se o teritoriji koja obuhvata Gazu i Zapadnu obalu sa istočni delom Jerusalima. Pitanje je kako bi to moglo da se poveže, mada je istina da postoje i zemlje koje nemaju teritorijalni kontinuitet.

Kada je reč o glavnom gradu, na Jerusalim pretenduju i Izrael i Palestina, a jedan njegov deo, onaj istočni, mogao bi da postane palestinska prestonica samo pod uslovom da se sa tim slože Izraelci. U međuvremenu, kao administrativni centar vodi se Ramalah, dok je Gaza najveći grad.

Pitanje je i ko bi upravljao ovom razdvojenom teritorijom. Hamas je imao praktično svu vlast, i političku i vojnu, u Gazi od 2007. godine, dok je na Zapadnoj obali vlast u rukama Fataha, iz čijih redova je i predsednik Mahmud Abas i čiju administraciju prihvataju u zemljama koje priznaju Palestinu.

Hamas je trenutno znatno oslabljen, ali ipak ostaje da se zamišljeno u Evropi sprovede u delo, a to je da ova organizacija izgubi svu moć. Prema zamisli francuskog predsednika Emanuela Markona, koji je preksinoć priznao Palestinu, tranzicionu administraciju bi trebalo da sačinjavaju palestinske vlasti i mladi Palestinci, zajedno sa snagama bezbednosti, koje bi evropski saveznici trebalo da obuče i opreme, i koji bi, tako pripremljeni, trebalo da imaju "monopol bezbednosti" u Gazi. Oni bi trebalo i da rasformiraju i razoružaju Hamas.

Evropljani bi istovremeno bili spremni da podrže međunarodnu misiju stabilnosti, kada za to dođe vreme. Istovremeno, sa tako oformljenim snagama bezbednosti, Palestina bi, kako je istakao Makron, trebalo da bude demilitarizovana.

Tako je to na papiru. U realnosti, Palestinci su razjedinjeni, i teritorijalno, i politički, a pre svega izmučeni ratom, stradanjima i egzodusom. Morali bi da pronađu snagu da državnost stvaraju iz pepela, a da im, pre svega, prvi komšija to dozvoli.

Mnogo polemike povelo se i oko toga da li je ovo bio pravi trenutak za priznanje. Emanuel Makron je naglasio da više nije bilo vremena za čekanje. Desetine hiljada ljudi, žena i dece stradalo je od početka izraleskog odgovora na napad od 7. oktobra 2023. Jedno od pitanja je i da li bi Izraelci priznanje Palestine od strane Francuske, Velike Britanije, Australije, Kanade, Belgije i drugih, mogli da shvate kao provokaciju pa, čak, ojačaju pritisak.

Sada je na potezu Izrael, koji se oštro protivi priznanju okupiranih teritorija, a od njega se baš očekuje da u tom potezu zapadnih prestonica vidi priliku za stvaranje mira. Ako međunarodne mirovne snage budu branile suverenitet Palestine, moraće u svakom slučaju da računaju i na to kakav će stav o svemu tome imati Tel Aviv.

Najnoviji talas priznanja Palestincima, tako, donosi veliku simboličnu podršku, ali situacija na terenu, za sada, ostaje nepromenjena, sve dok se svi akteri ne slože s tim da je potez u UN, na konferenciji na kojoj predstavnici Izraela i SAD nisu ni prisustvovali, bio ispravan.