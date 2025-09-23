"DESTRUKTIVNA ULOGA KOLEKTIVNOG ZAPADA" Lavrov: Kijevski režim uzdigao neonacizam na nivo državne politike
KIJEVSKI režim uzdigao je neonacizam na nivo državne politike, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
- Važno je da u godini 80. godišnjice Velike pobede planirate da posvetite posebnu pažnju očuvanju istorijske istine, pre svega u vezi sa događajima iz Drugog svetskog rata. Takav rad je potreban i za suprotstavljanje varvarskoj ideologiji neonacizma, koju je zločinački kijevski režim uzdigao na nivo državne politike - rekao je Lavrov u svom pozdravu organizatorima i učesnicima 16. Međunarodne konferencije na Jalti.
Lavrov je dodao da forum daje značajan doprinos nepristrasnom razumevanju aktuelnih svetskih političkih pitanja – od procesa evroazijskih integracija do rešavanja brojnih sukoba. Ministar je napomenuo da je i ovog puta dnevni red sastanka prilično obiman.
- Predstoji da se razmatra niz pitanja vezanih za destruktivnu ulogu kolektivnog Zapada na postsovjetskom prostoru, uključujući i u kontekstu ukrajinske krize koju su izazvali Vašington i Brisel - zaključio je Lavrov.
(Sputnjik)
